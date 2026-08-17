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Giannis Konstantelias Getty
Christian Guinin

Bei Weiterverkauf: Nimmt der BVB für Transfer von Wunschspieler einen Millionenverlust in Kauf?

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Giannis Konstantelias steht unmittelbar vor einem Transfer zum BVB. Günstig dürfte der Grieche für die Dortmunder jedoch wohl nicht werden.

Wie Transferjpurnalist Fabrizio Romano vermeldet, müssen die Schwarzgelben eine Ablösesumme in Höhe von 32 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den 23-Jährigen an dessen Klub PAOK Saloniki abdrücken.

Darüber hinaus hat sich der griechische Verein dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert. Sollte Konstantelias beim BVB also voll einschlagen und später an einen anderen Spitzenklub abgegeben werden, würde Dortmund aller Voraussicht nach eine Millionen-Summe durch die Lappen gehen.

Bereits am gestrigen Sonntag war der Offensivspieler nach Dortmund gereist, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Mit einer offiziellen Verkündung kann noch im Laufe des Montags gerechnet werden. Beim BVB soll Konstantelias einen Vierjahresvertrag unterschreiben und künftig 3,2 Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen.

KonstanteliasGetty Images

Giannis Konstantelias als Alternative zu Said El Mala eingeplant

In der Fanszene von PAOK Saloniki regte sich derweil Widerstand gegen den bevorstehenden Transfer. Am späten Samstagabend veröffentlichte die reichweitenstarke Instagram-Seite "club_paok_gate4_official" eine Stellungnahme zu den Transfergerüchten und forderte darin eine Abkehr von einem Verkauf.

Ein ähnliches Verhalten hatten die Anhänger des griechischen Klubs bereits im vergangenen Jahr gezeigt, als Konstantelias unmittelbar vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart stand. Beide Klubs hatten damals eine Einigung über einen 20 Millionen Euro schweren Deal erzielt, ehe PAOK-Besitzer Ivan Savvidis den Transfer, wohl aus Angst vor dem Zorn der eigenen Fans, überraschend platzen ließ.

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Bei der Ankunft am Sonntag in Dortmund kam es derweil zu bizarren Szenen. Konstantelias wurde von einem mutmaßlichen PAOK-Anhänger angesprochen und musste offenbar seinen vieldiskutierten Abschied aus Griechenland erklären. Der Unbekannte sprach den 23-Jährigen an und hielt ihm ein Mobiltelefon entgegen. Mehr als eine Minute dauerte die Unterhaltung, wobei der Grieche wiederholt in seiner Muttersprache in das Handy sprach.

Beim BVB ist der 18-fache griechische Nationalspieler als Alternative zu Said El Mala eingeplant, dessen Transfer zu den Schwarzgelben am wiederholten Veto des 1. FC Köln scheiterte.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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