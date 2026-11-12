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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images
Jochen Tittmar

Bei seinem neuen Klub blüht er richtig auf! Holt der BVB bei einem Transferflop sogar noch einen Gewinn heraus?

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Borussia Dortmund besitzt bei Leihspieler Yan Couto nach Informationen der Ruhr Nachrichten eine Weiterverkaufsbeteiligung. Como 1907 kann den Brasilianer im kommenden Sommer zudem kaufen.

Die Verantwortlichen beim BVB verfolgen die Situation des 24-Jährigen in der Serie A genau und haben bei den Verhandlungen mit den Italienern für den Fall eines dauerhaften Wechsels vorgesorgt.

Zwar besitzt der Klub von Trainer Cesc Fabregas das vertraglich verankerte Recht, den Rechtsverteidiger nach Ablauf der Saison für eine Ablösesumme zwischen 20 und 22 Millionen Euro fest zu verpflichten, doch würde der BVB laut des Berichts im Falle eines späteren Weitertransfers durch Como erneut - allerdings in nicht genannter prozentualer Höhe - finanziell profitieren.

Nach Informationen der WAZ haben die Italiener den Dortmundern bereits signalisiert, mit den bisherigen Auftritten des Brasilianers sehr zufrieden zu sein, weshalb ein Ziehen der Option am Saisonende als realistisch gilt.

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Bei den Schwarz-Gelben nimmt man den sportlichen Aufschwung des Außenverteidigers wohlwollend zur Kenntnis. Im Anschluss an den 2:1-Erfolg gegen Real Betis in der Champions League äußerte sich Sportdirektor Ole Book zu Couto: "Natürlich beobachten wir ihn auch, schauen uns die Spiele an und freuen uns über seine Entwicklung. Die Spielweise passt sehr gut zu ihm und deswegen blüht er dort auch auf."

Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images

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BVB zahlte einst 25 Millionen Euro für Yan Couto

Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr oder einem dauerhaften Verbleib in Italien entgegnete Book: "Das ist mit Sicherheit zu früh, aber wir freuen uns, dass er gut spielt."

Für Couto ist das Engagement in Como ein sportlicher Neuanfang, nachdem ihm in Dortmund der Durchbruch verwehrt geblieben war. Im Sommer 2025 hatte die Borussia rund 25 Millionen Euro an Manchester City überwiesen, um den Abwehrspieler nach einer vorherigen Leihe fest zu verpflichten.

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In der vergangenen Spielzeit konnte er sich im Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite jedoch nicht gegen Julian Ryerson behaupten. In insgesamt 27 Pflichtspieleinsätzen für den BVB kam Couto lediglich auf 1501 Spielminuten, wobei er drei Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete.

Um dem Brasilianer wieder regelmäßige Spielpraxis zu ermöglichen, einigten sich die Klubs im Sommer auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Unter Fabregas hat sich Couto auf Anhieb als Stammkraft etabliert und kommt nach 14 Pflichtspielen bereits auf mehr als 1000 Einsatzminuten bei zwei Torvorlagen.

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Sollte Como die vereinbarte Kaufoption tatsächlich ziehen, würde Borussia Dortmund den Großteil der einst an Man City gezahlten Ablösesumme direkt refinanzieren und könnte durch die angeblich ausgehandelte Klausel am Ende sogar einen finanziellen Gewinn erzielen.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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