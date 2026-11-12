Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Borussia Dortmund besitzt bei Leihspieler Yan Couto nach Informationen der Ruhr Nachrichten eine Weiterverkaufsbeteiligung. Como 1907 kann den Brasilianer im kommenden Sommer zudem kaufen.

Die Verantwortlichen beim BVB verfolgen die Situation des 24-Jährigen in der Serie A genau und haben bei den Verhandlungen mit den Italienern für den Fall eines dauerhaften Wechsels vorgesorgt.

Zwar besitzt der Klub von Trainer Cesc Fabregas das vertraglich verankerte Recht, den Rechtsverteidiger nach Ablauf der Saison für eine Ablösesumme zwischen 20 und 22 Millionen Euro fest zu verpflichten, doch würde der BVB laut des Berichts im Falle eines späteren Weitertransfers durch Como erneut - allerdings in nicht genannter prozentualer Höhe - finanziell profitieren.

Nach Informationen der WAZ haben die Italiener den Dortmundern bereits signalisiert, mit den bisherigen Auftritten des Brasilianers sehr zufrieden zu sein, weshalb ein Ziehen der Option am Saisonende als realistisch gilt.

Werbung Werbung

Bei den Schwarz-Gelben nimmt man den sportlichen Aufschwung des Außenverteidigers wohlwollend zur Kenntnis. Im Anschluss an den 2:1-Erfolg gegen Real Betis in der Champions League äußerte sich Sportdirektor Ole Book zu Couto: "Natürlich beobachten wir ihn auch, schauen uns die Spiele an und freuen uns über seine Entwicklung. Die Spielweise passt sehr gut zu ihm und deswegen blüht er dort auch auf."

Getty Images

Verwandte Themen

BVB zahlte einst 25 Millionen Euro für Yan Couto

Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr oder einem dauerhaften Verbleib in Italien entgegnete Book: "Das ist mit Sicherheit zu früh, aber wir freuen uns, dass er gut spielt."

Für Couto ist das Engagement in Como ein sportlicher Neuanfang, nachdem ihm in Dortmund der Durchbruch verwehrt geblieben war. Im Sommer 2025 hatte die Borussia rund 25 Millionen Euro an Manchester City überwiesen, um den Abwehrspieler nach einer vorherigen Leihe fest zu verpflichten.

Werbung

In der vergangenen Spielzeit konnte er sich im Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite jedoch nicht gegen Julian Ryerson behaupten. In insgesamt 27 Pflichtspieleinsätzen für den BVB kam Couto lediglich auf 1501 Spielminuten, wobei er drei Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete.

Um dem Brasilianer wieder regelmäßige Spielpraxis zu ermöglichen, einigten sich die Klubs im Sommer auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Unter Fabregas hat sich Couto auf Anhieb als Stammkraft etabliert und kommt nach 14 Pflichtspielen bereits auf mehr als 1000 Einsatzminuten bei zwei Torvorlagen.

Werbung

Sollte Como die vereinbarte Kaufoption tatsächlich ziehen, würde Borussia Dortmund den Großteil der einst an Man City gezahlten Ablösesumme direkt refinanzieren und könnte durch die angeblich ausgehandelte Klausel am Ende sogar einen finanziellen Gewinn erzielen.