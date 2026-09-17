Harry Kane winkt bei einem Gewinn des Ballon d'Or eine weitere besondere Belohnung.
Sollte Harry Kane den Ballon d'Or 2026 für den Weltfußballer des Jahres gewinnen, dürfte sich der Bayern-Star nicht nur über die prestigeträchtige Auszeichnung selbst freuen. Auf den Engländer wartet im Erfolgsfall auch eine ganz besondere Belohnung.
"Wenn Harry den Ballon d'Or gewinnt, bekommt er von mir ein Gold-Schnitzel! Das werden wir dann auch für ein, zwei Wochen auf der Tageskarte unseres Restaurants für alle Gäste anbieten", kündigte Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain bei Bildan. "Das soll nicht dekadent werden - ich denke beispielsweise an essbares Blattgold, sodass wir das Gold-Schnitzel zum gleichen Preis wie das normale Wiener Schnitzel anbieten können."
Kastner lieferte Kane vergangene Saison 61 Schnitzel
Kastner ist so etwas wie der persönliche Schnitzel-Lieferant des Bayern-Stars. Seit Kane im August 2023 zum deutschen Rekordmeister wechselte, bekommt er für jedes Pflichtspieltor ein Wiener Schnitzel vom Kalb spendiert - wahlweise mit Röstkartoffeln oder Kartoffelsalat. In der vergangenen Saison sorgte der Wirt damit bereits für Aufsehen: Für Kanes 61 Tore lieferte er dem Stürmer ebenso viele Schnitzel in dessen Villa.
Kane gehört zu den Favoriten für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober in London verliehen wird. In der vergangenen Saison gewann der 33-Jährige mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Champions League war erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain Schluss. Mit England landete Kane bei der WM in Nordamerika zudem auf Platz drei.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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