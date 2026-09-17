Sollte Harry Kane den Ballon d'Or 2026 für den Weltfußballer des Jahres gewinnen, dürfte sich der Bayern-Star nicht nur über die prestigeträchtige Auszeichnung selbst freuen. Auf den Engländer wartet im Erfolgsfall auch eine ganz besondere Belohnung.

"Wenn Harry den Ballon d'Or gewinnt, bekommt er von mir ein Gold-Schnitzel! Das werden wir dann auch für ein, zwei Wochen auf der Tageskarte unseres Restaurants für alle Gäste anbieten", kündigte Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain bei Bildan. "Das soll nicht dekadent werden - ich denke beispielsweise an essbares Blattgold, sodass wir das Gold-Schnitzel zum gleichen Preis wie das normale Wiener Schnitzel anbieten können."

Kastner lieferte Kane vergangene Saison 61 Schnitzel

Kastner ist so etwas wie der persönliche Schnitzel-Lieferant des Bayern-Stars. Seit Kane im August 2023 zum deutschen Rekordmeister wechselte, bekommt er für jedes Pflichtspieltor ein Wiener Schnitzel vom Kalb spendiert - wahlweise mit Röstkartoffeln oder Kartoffelsalat. In der vergangenen Saison sorgte der Wirt damit bereits für Aufsehen: Für Kanes 61 Tore lieferte er dem Stürmer ebenso viele Schnitzel in dessen Villa.

Kane gehört zu den Favoriten für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober in London verliehen wird. In der vergangenen Saison gewann der 33-Jährige mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Champions League war erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain Schluss. Mit England landete Kane bei der WM in Nordamerika zudem auf Platz drei.