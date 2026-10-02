Der FC Bayern München soll seine Fühler nach Rio Ngumoha vom FC Liverpool ausgestreckt und damit für Verstimmung gesorgt haben. Eine Reds-Legende rechnet dem FCB dennoch Chancen aus. Der frühere englische Nationalstürmer Emile Heskey begründete dies vor allem mit der Strahlkraft des Münchner Kaders sowie der erfolgreichen Entwicklung anderer englischer Profis in Deutschland.

"Es wird immer eine gewisse Verlockung geben, wenn Vereine wie Arsenal anklopfen, und ganz besonders bei Bayern", sagte der 48-Jährige gegenüber dem Portal Rekatochklart. "Bei Bayern kann man eigentlich nur erfolgreich sein."

Heskeys Einschätzung nach diene der Weg von Harry Kane und Michael Olise, der von Crystal Palace in die bay beim FCB als Orientierung für den 18-jährigen Linksaußen. Ebenso verwies Heskey auf die Brüder Jude und Jobe Bellingham, die ihren Durchbruch bei Borussia Dortmund feierten.

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Thomas Tuchel nominierte Rio Ngumoha für England

Ngumoha absolvierte in der vergangenen Spielzeit 19 Ligaeinsätze für die Reds und steuerte zwei Treffer bei. In der laufenden Saison wartet der Flügelstürmer zwar noch auf sein erstes Tor, dennoch berief ihn Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel kurz vor der Weltmeisterschaft erstmals in die Nationalmannschaft und nominierte ihn auch für die aktuellen Länderspiele, wo er kürzlich gegen Tschechien seinen zweiten Einsatz absolvierte.

Trotz des sportlichen Aufstiegs sieht Heskey noch Entwicklungsbedarf bei Ngumoha: "Er ist ein fantastischer Dribbler, aber jetzt muss er sich wirklich auf seine Effizienz im letzten Drittel konzentrieren - auf Tore, Vorlagen und seinen Beitrag für die Mannschaft."

Einen kurzfristigen Abgang von der Anfield Road, etwa im kommenden Wintertransferfenster, hält der Ex-Profi allerdings für unwahrscheinlich. Ngumoha besitzt beim Premier-League-Klub noch einen gültigen Vertrag bis 2028.

"Er wird sich erst bei Liverpool etablieren wollen, bevor er weiterzieht", glaubt Heskey, denkt aber zugleich, dass es für den Youngster "Versuchungen geben" wird.