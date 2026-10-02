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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP
Jochen Tittmar

"Bei Bayern kann man eigentlich nur erfolgreich sein": Emile Heskey lässt mit Aussagen zu FCB-Transferkandidat aufhorchen

Bundesliga
Transfers
Bayern München
Liverpool
R. Ngumoha

Der FC Bayern scheint Interesse an Liverpools Rio Ngumoha zu haben. Nun sprach eine Reds-Legende über die Aussichten des FCB.

Der FC Bayern München soll seine Fühler nach Rio Ngumoha vom FC Liverpool ausgestreckt und damit für Verstimmung gesorgt haben. Eine Reds-Legende rechnet dem FCB dennoch Chancen aus. Der frühere englische Nationalstürmer Emile Heskey begründete dies vor allem mit der Strahlkraft des Münchner Kaders sowie der erfolgreichen Entwicklung anderer englischer Profis in Deutschland.

"Es wird immer eine gewisse Verlockung geben, wenn Vereine wie Arsenal anklopfen, und ganz besonders bei Bayern", sagte der 48-Jährige gegenüber dem Portal Rekatochklart. "Bei Bayern kann man eigentlich nur erfolgreich sein."

Heskeys Einschätzung nach diene der Weg von Harry Kane und Michael Olise, der von Crystal Palace in die bay beim FCB als Orientierung für den 18-jährigen Linksaußen. Ebenso verwies Heskey auf die Brüder Jude und Jobe Bellingham, die ihren Durchbruch bei Borussia Dortmund feierten.

리오 은구모하 (Rio Ngumoha)Getty Images

Thomas Tuchel nominierte Rio Ngumoha für England

Ngumoha absolvierte in der vergangenen Spielzeit 19 Ligaeinsätze für die Reds und steuerte zwei Treffer bei. In der laufenden Saison wartet der Flügelstürmer zwar noch auf sein erstes Tor, dennoch berief ihn Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel kurz vor der Weltmeisterschaft erstmals in die Nationalmannschaft und nominierte ihn auch für die aktuellen Länderspiele, wo er kürzlich gegen Tschechien seinen zweiten Einsatz absolvierte.

Trotz des sportlichen Aufstiegs sieht Heskey noch Entwicklungsbedarf bei Ngumoha: "Er ist ein fantastischer Dribbler, aber jetzt muss er sich wirklich auf seine Effizienz im letzten Drittel konzentrieren - auf Tore, Vorlagen und seinen Beitrag für die Mannschaft."

Einen kurzfristigen Abgang von der Anfield Road, etwa im kommenden Wintertransferfenster, hält der Ex-Profi allerdings für unwahrscheinlich. Ngumoha besitzt beim Premier-League-Klub noch einen gültigen Vertrag bis 2028.

"Er wird sich erst bei Liverpool etablieren wollen, bevor er weiterzieht", glaubt Heskey, denkt aber zugleich, dass es für den Youngster "Versuchungen geben" wird.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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