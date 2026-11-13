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Feiert Brajan Gruda heute sein Länderspieldebüt? Jürgen Klopp gibt dem Leipziger wohl den Vorzug vor einem Bayern-Star.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat in seiner Startelf für das Nations-League-Spiel in Serbien am Freitagabend (20.45 Uhr) offenbar eine Überraschung in petto.

Wie die Bild berichtet, darf der nach langer Abstinenz erstmals wieder nominierte Brajan Gruda in Belgrad von Beginn an auf dem rechten Flügel ran. Der offensive Mittelfeldspieler von RB Leipzig erhalte dort den Vorzug gegenüber Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl, der sich ebenfalls Chancen auf einen Startelfeinsatz ausgerechnet hatte.

Für Gruda wäre es indes seine Länderspielpremiere. Der 22-Jährige war im Vorfeld der EM 2024 erstmals bei der A-Nationalmannschaft gewesen und stand seinerzeit bei einem 0:0-Testspielremis gegen die Ukraine im Kader des damaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann, kam allerdings nicht zum Einsatz.

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Brajan Gruda war schon kurz vor der EM 2024 erstmals beim DFB-Team

Danach wartete Gruda über zwei Jahre lang auf eine weitere Nominierung, ehe Klopp ihn bereits für den zweiten Teil seines XXL-Kaders für die Länderspiele im September und Oktober vorgesehen hatte, der Leipziger aufgrund einer Bauchmuskelzerrung allerdings absagen musste. Nun fand Gruda auch in Klopps 24er-Aufgebot für die Nations-League-Partien in Serbien am Freitag und gegen die Niederlande kommenden Montag Berücksichtigung.

Getty Images

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"Er ist ein Straßenfußballer und ein geiler Zocker, der sein Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Das muss er auch nicht in dem Alter, aber er hat ganz viele positive Zeichen gesendet", lobte Klopp Gruda bei der Kaderbekanntgabe Anfang November. In Leipzig präsentierte sich der ehemalige Mainzer zuletzt in starker Verfassung, hat diese Saison in bisher 13 Einsätzen fünf Assists geliefert und zwei Tore selbst erzielt.

Gruda wäre vom Alter her auch noch für die U21 spielberechtigt, für die er bereits 20-mal aufgelaufen ist und für die im kommenden Sommer eine EM ansteht. Letztmals spielte Gruda Ende März beim 3:0 gegen Nordirland in der EM-Qualifikation für die U21.

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Während Gruda und Karl im aktuellen DFB-Kader um die Position auf dem rechten Flügel konkurrieren, dürfte auf links gegen die Serben entweder Derry Scherhant (SC Freiburg) oder Said El Mala (1. FC Köln) auflaufen. Im Dreier-Mittelfeld soll laut Bild neben Joshua Kimmich (FC Bayern) und Florian Wirtz (FC Liverpool) derweil Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) den Vorzug gegenüber Felix Nmecha (Borussia Dortmund) erhalten.