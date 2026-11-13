Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm

Bayern-Star dafür auf der Bank? Jürgen Klopp setzt in Aufstellung der DFB-Elf in Serbien wohl auf eine Überraschung

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Feiert Brajan Gruda heute sein Länderspieldebüt? Jürgen Klopp gibt dem Leipziger wohl den Vorzug vor einem Bayern-Star.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat in seiner Startelf für das Nations-League-Spiel in Serbien am Freitagabend (20.45 Uhr) offenbar eine Überraschung in petto.

Wie die Bild berichtet, darf der nach langer Abstinenz erstmals wieder nominierte Brajan Gruda in Belgrad von Beginn an auf dem rechten Flügel ran. Der offensive Mittelfeldspieler von RB Leipzig erhalte dort den Vorzug gegenüber Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl, der sich ebenfalls Chancen auf einen Startelfeinsatz ausgerechnet hatte.

Für Gruda wäre es indes seine Länderspielpremiere. Der 22-Jährige war im Vorfeld der EM 2024 erstmals bei der A-Nationalmannschaft gewesen und stand seinerzeit bei einem 0:0-Testspielremis gegen die Ukraine im Kader des damaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Werbung
Werbung

Brajan Gruda war schon kurz vor der EM 2024 erstmals beim DFB-Team

Danach wartete Gruda über zwei Jahre lang auf eine weitere Nominierung, ehe Klopp ihn bereits für den zweiten Teil seines XXL-Kaders für die Länderspiele im September und Oktober vorgesehen hatte, der Leipziger aufgrund einer Bauchmuskelzerrung allerdings absagen musste. Nun fand Gruda auch in Klopps 24er-Aufgebot für die Nations-League-Partien in Serbien am Freitag und gegen die Niederlande kommenden Montag Berücksichtigung.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Verwandte Themen

Nächste Spiele
SER

SER

UEFA Nations League A

13. Nov. 2026

GER

GER

"Er ist ein Straßenfußballer und ein geiler Zocker, der sein Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Das muss er auch nicht in dem Alter, aber er hat ganz viele positive Zeichen gesendet", lobte Klopp Gruda bei der Kaderbekanntgabe Anfang November. In Leipzig präsentierte sich der ehemalige Mainzer zuletzt in starker Verfassung, hat diese Saison in bisher 13 Einsätzen fünf Assists geliefert und zwei Tore selbst erzielt.

Gruda wäre vom Alter her auch noch für die U21 spielberechtigt, für die er bereits 20-mal aufgelaufen ist und für die im kommenden Sommer eine EM ansteht. Letztmals spielte Gruda Ende März beim 3:0 gegen Nordirland in der EM-Qualifikation für die U21.

Werbung

Während Gruda und Karl im aktuellen DFB-Kader um die Position auf dem rechten Flügel konkurrieren, dürfte auf links gegen die Serben entweder Derry Scherhant (SC Freiburg) oder Said El Mala (1. FC Köln) auflaufen. Im Dreier-Mittelfeld soll laut Bild neben Joshua Kimmich (FC Bayern) und Florian Wirtz (FC Liverpool) derweil Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) den Vorzug gegenüber Felix Nmecha (Borussia Dortmund) erhalten.

Geschrieben vonOliver Maywurm

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Aufgewachsen in der Nähe des schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Machte nach meinem Germanistik-Studium ein Praktikum bei GOAL und stellte mich zumindest so gut an, dass ich wenig später in München mein Volontariat machen durfte. Seit 2017 nun schon Redakteur bei GOAL und SPOX.

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

So weit ich mich erinnern kann, war der junge Lars Ricken Mitte der 90er Jahre der erste Held meiner Kindheit. Dass Deutschland beim ersten großen Turnier, das ich bewusst miterlebte, 1996 Europameister wurde, tat dann das Übrige und seither ließ mich der Fußball nicht mehr los.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Recherchieren und Schreiben von News (v.a. Transfernews)

  • Delegieren von SEO-Artikeln

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996, Mario Götzes Siegtor im WM-Finale 2014. Und weniger offensichtlich, aber umso bedeutsamer: Als Siebenjähriger im Stadion mitzuerleben, wie unsere Eintracht aus Trier im DFB-Pokal zuerst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke und dann auch noch den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund raus kegelte.

Autorprofil anzeigen