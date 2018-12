Hasan Salihamidzic schließt Bayern-Abgang von Mats Hummels im Winter aus: "Mache mir überhaupt keine Gedanken über einen Wechsel"

Hummels war in der Bayern-Innenverteidigung zuletzt dritte Kraft hinter Süle und Boateng. Für Salihamidzic kommt ein Transfer jedoch nicht in Frage.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat einen Wechsel von Innenverteidiger Mats Hummels im bevorstehenden Wintertransferfenster ausgeschlossen.

"Über einen Wechsel mache ich mir überhaupt keine Gedanken", sagte Salihamidzic im Vorfeld der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Hannover 96 (4:0) gegenüber Sky.

FC Bayern: Mats Hummels gegen Hannover erstmals seit 10. Novemeber in der Startelf

Hummels war unter Bayern-Trainer Niko Kovac zuletzt des Öfteren außen vor gelassen. Laut Salihamidzic sei dies jedoch kein Grund, über einen Transfer nachzudenken: "Mats ist ganz normal in unserem Kader. Er ist deutscher Nationalspieler, deswegen gibt es überhaupt keine Überlegungen. Deshalb schließe ich im Moment aus, dass er im Winter geht."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es ist schon so, dass, wenn du bei Bayern München spielst, damit rechnen musst, dass du auch mal auf der Bank sitzt. Er hat jetzt einige Zeit nicht gespielt, war auch zwischendurch ein bisschen krank, aber heute schenkt ihm der Trainer das Vertrauen", so Salihamidzic weiter. Hummels stand gegen Hannover erstmals seit dem 10. November wieder in der Startformation der Münchner.