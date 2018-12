FCB-Boss Rummenigge verrät: Hummels "wird gesichert in der Rückrunde bei Bayern spielen"

Um Mats Hummels gab es zuletzt Gerüchte wegen eines möglichen Winter-Abgangs aus München. Bayern-Boss Rummenigge schaffte nun klare Verhältnisse.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, dass Mats Hummels vor wenigen Tagen ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen der Münchner gesucht hat. Ein Abgang des Innenverteidigers im Winter steht allerdings nicht zur Debatte.

"Wir hatten mit Mats vor ein paar Tagen ein Gespräch. Er wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen", erklärte Rummenigge im Anschluss an den 1:0-Erfolg der Bayern über RB Leipzig in der Mixed Zone.

Bayern München: Chelsea- und Tottenham-Gerüchte um Mats Hummels

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich zum Status quo beim ehemaligen Dortmunder. "Wir haben mit Mats gesprochen. Das war ein gutes Gespräch. Mats fühlt sich sehr wohl in München. Wenn ein Spieler nicht immer spielt, ist es klar, dass es Gespräche gibt", sagte Brazzo, der ebenfalls in der Mixed Zone sprach. Der Bosnier schob nach: "Mats wollte mit uns sprechen. Wir haben ihm unsere Sichtweise erklärt und er hat uns seine Sichtweise erklärt. Ich denke, dass wir da auf einen Nenner gekommen sind." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Hummels musste sich zuletzt häufiger mit der Rolle des Reservisten begnügen. Aus diesem Grund rankten sich Gerüchte, dass der Weltmeister von 2014 unzufrieden in der bayrischen Landeshauptstadt sei und einen Wechsel forcieren wolle. Sogar ein Transfer im Winter wurde medial thematisiert. Informationen der Bild zufolge habe sein Berater Marc Kosicke bereits mögliche Optionen in England ausgelotet. Demnach sei der Agent beim FC Chelsea und Tottenham Hotspur vorstellig geworden.

Der Vertrag des 30-Jährigen beim FCB läuft noch bis 2021.