FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge: Robert Lewandowski hat "fußballerisch mehr zu bieten" als Gerd Müller

Der Bayern-Boss schwärmt von Müllers Instinkt, sieht den Polen aber als spielerisch überlegen an. Dieser sei aktuell besser als Ronaldo und Messi.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat mit dem polnischen Portal Wirtualna Polska über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Robert Lewandowski und Gerd Müller gesprochen.

"Er war unglaublich. Mit null Chancen konnte er zwei Tore erzielen. Er lebte, um Tore zu erzielen", erzählte Rummenigge vom "Bomber der Nation". Lewandowski hingegen sei anders: "Er ist eher ein Teamplayer, der mehr in das Teamspiel involviert ist als Gerd, der der König des Strafraums war." Der Pole habe "aus fußballerischer Sicht" daher "mehr zu bieten".

FC Bayern - Rummenigge: Lewandowski "derzeit besser als Ronaldo und Messi"

Und sogar mehr als jeder andere Fußballer auf dieser Welt, ist sich Rummenigge sicher. Zwar besäße der Weltfußball "große Talente wie Kylian Mbappe - trotzdem ist Robert Lewandowski derzeit der beste Fußballer der Welt. Meiner Meinung nach ist er derzeit besser als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi", so der 65-Jährige.

Am letzten Spieltag der Saison kann Lewandowski Müllers Rekord von 40 Toren in einer Saison knacken und sich endgültig unsterblich machen: Er steht vor dem Duell mit dem FC Augsburg (15.30 Uhr LIVE IM TICKER) ebenfalls bei 40 Toren.

Rummenigge: Lewandowski "Polens bester Botschafter"

Was die Gesamtzahl der Buli-Tore angeht, hat Müller mit 365 Treffern aber immer noch einen haushohen Vorsprung. Wobei: "Lewandowski, der in erstaunlicher körperlicher Verfassung ist, kann noch 4-5 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Warum nicht beim FC Bayern? Robert ist wie ein Diamant", so Rummenigge.

Er schloss das Interview mit den Worten: "Ich habe eine Bitte an Sie: Bitte sagen Sie dem polnischen Premierminister, dass Robert Lewandowski jetzt Polens bester Botschafter ist."