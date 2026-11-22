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Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Anstoßzeit

Der FC Bayern München empfängt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den TSG 1899 Hoffenheim. Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in diese Partie und will die makellose Bilanz in der laufenden Saison weiter ausbauen.

Bayern steht nach neun Spieltagen mit neun Siegen und 27 Punkten an der Spitze – kein anderes Team in der Liga hat bislang auch nur einen Punkt abgegeben. Die Münchnerinnen kommen mit breiter Brust aus einer starken Phase: Zuletzt bezwangen sie Wolfsburg mit 4:1 in der Bundesliga, schlugen Paris Saint-Germain auswärts in der Women's Champions League und feierten zuletzt einen 4:0-Sieg gegen Austria Wien.

Auf der anderen Seite steht Hoffenheim, das nach neun Spieltagen auf Tabellenplatz sieben rangiert. Die letzten Wochen verliefen durchwachsen: Einem 1:1 gegen Union Berlin und einem 1:0-Sieg gegen Freiburg standen eine 0:8-Niederlage gegen Wolfsburg im DFB-Pokal und ein 0:3 gegen Werder Bremen gegenüber.

Die Vorzeichen für die Gastgeberinnen könnten kaum besser sein. Bayern hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen fünf Siege eingefahren, dabei zehn Tore erzielt und nur zwei kassiert – eine Bilanz, die die Klasse des Kaders unter Trainer José Barcala eindrucksvoll belegt.

Für Hoffenheim geht es darum, sich teuer zu verkaufen und das eigene Punktekonto aufzubessern. Trainer Stefan Kenesei wird seine Mannschaft auf einen Gegner einstellen müssen, der derzeit in bestechender Form agiert.

Wo das Spiel zwischen Bayern München und TSG 1899 Hoffenheim live zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München und TSG 1899 Hoffenheim los?

Bayern München kommt mit einer makellosen Fünf-Spiele-Bilanz in diese Partie: fünf Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage. Zuletzt gewann der FCB mit 4:0 gegen Austria Wien in der Women's Champions League, zuvor folgte ein 4:1-Erfolg gegen Wolfsburg in der Bundesliga. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte lediglich zwei Gegentreffer.

TSG 1899 Hoffenheim weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Den jüngsten Sieg holte Hoffenheim mit 1:0 gegen Freiburg, davor gab es ein 1:1 gegen Union Berlin. Besonders schmerzhaft war das 0:8 gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. In den fünf Spielen gelangen Hoffenheim insgesamt sechs Tore bei zwölf Gegentoren.

Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen

Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Form

Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Tabellen