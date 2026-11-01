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DFB Pokal Frauen
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Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Bayern München - Bayer Leverkusen
Bayern München
Bayer Leverkusen
DFB Pokal Frauen

In der DFB Pokal Frauen spielt Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

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DFB Pokal Frauen - 1/8

Das Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen beginnt am 01.11.2026, 15:00.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen im DFB-Pokal Frauen wird live auf WOW übertragen. Alle Optionen zum Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München und Bayer Leverkusen los?

Bayern München kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Pokalspiel. Die Münchnerinnen gewannen zuletzt in der Bundesliga mit 1:5 bei RB Leipzig und davor mit 5:0 gegen VfB Stuttgart. In der Women's Champions League gab es ein 2:2 gegen Real Madrid Femenino sowie ein 3:0 bei Benfica. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 16 Tore und kassierte drei Gegentore.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Nürnberg in der Bundesliga. Zuvor gewann Leverkusen mit 3:2 gegen Werder Bremen und mit 1:2 in Freiburg. Insgesamt erzielte die Werkself in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

FCB

FCB - Form

BEN
S0-3
FFC
S0-1
STU
S5-0
RBL
S1-5
RMA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEV

LEV - Form

FRE
S1-2
VBE
S0-2
SVW
S3-2
FFC
U1-1
FCN
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Form

FCB

FCB - Form

BEN
S0-3
FFC
S0-1
STU
S5-0
RBL
S1-5
RMA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEV

LEV - Form

FRE
S1-2
VBE
S0-2
SVW
S3-2
FFC
U1-1
FCN
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenBayer Leverkusen
5
0
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Bundesliga
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Bayer Leverkusen
LEV
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Bayern München
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Bayern München
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Bundesliga
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Bayer Leverkusen
LEV
2
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Bayern München
FCB
3
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13Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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