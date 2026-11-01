Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen beginnt am 01.11.2026, 15:00.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen im DFB-Pokal Frauen wird live auf WOW übertragen. Alle Optionen zum Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München und Bayer Leverkusen los?

Bayern München kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Pokalspiel. Die Münchnerinnen gewannen zuletzt in der Bundesliga mit 1:5 bei RB Leipzig und davor mit 5:0 gegen VfB Stuttgart. In der Women's Champions League gab es ein 2:2 gegen Real Madrid Femenino sowie ein 3:0 bei Benfica. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 16 Tore und kassierte drei Gegentore.

Bayer Leverkusen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Nürnberg in der Bundesliga. Zuvor gewann Leverkusen mit 3:2 gegen Werder Bremen und mit 1:2 in Freiburg. Insgesamt erzielte die Werkself in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Form

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen