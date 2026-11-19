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Bayern München vs. 1. FC Köln: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 20. Nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln in der Allianz Arena zum Bundesligaduell nach der Länderspielpause. Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in die Partie – doch die Personallage trübt die Stimmung an der Säbener Straße.

Vincent Kompany steht nach seinem gesundheitsbedingten Ausfall wieder an der Seitenlinie. Der Belgier leitete zuletzt das Training mit einer Schlinge am linken Arm und kehrt damit zum richtigen Zeitpunkt zurück.

Bayern hat die Länderspielpause mit einer weiteren Hiobsbotschaft überstanden: Alphonso Davies erlitt beim Einsatz für Kanada einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und wird mehrere Wochen fehlen. Auch Serge Gnabry und Ismael Saibari stehen für den Rest des Jahres nicht zur Verfügung.

Der 1. FC Köln reist als Tabellen-15. in die bayerische Landeshauptstadt und befindet sich in einer schwierigen Phase. Rene Wagners Mannschaft hat nur eines der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen und muss ihre beste Leistung abrufen, um den Rekordmeister zu fordern.

Auch die Kölner reisen nicht ohne Sorgen an: Gleich fünf Spieler fehlen verletzungsbedingt, darunter Imad Rondic und Thijs Dallinga. Die Aufgabe in München wird dadurch nicht leichter.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München und 1. FC Köln los?

Bayern München kommt mit starker Form aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann der FCB auswärts bei Mainz 05 mit 2:1. Besonders eindrucksvoll war der 6:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Magdeburg sowie der 2:0-Auswärtssieg in der Champions League bei Atletico Madrid. Das einzige Unentschieden gab es beim 2:2 im Bundesligaduell gegen Borussia Dortmund.

Der 1. FC Köln kommt deutlich weniger überzeugend in die Partie: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt kassierte Köln eine 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Positiv zu vermerken ist der 5:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen Union Berlin – in der Liga wartet der Effzeh dagegen seit drei Spielen auf einen Dreier.

Bayern München vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Bayern München vs. 1. FC Köln: Form

Bayern München vs. 1. FC Köln: Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Tabellen