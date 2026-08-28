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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Bayern München startet mit Gala-Vorstellung in die neue Bundesliga-Saison! VfB Stuttgart kann den FCB nur teilweise ärgern

Bundesliga
Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart

Titelverteidiger FC Bayern hat die 64. Bundesliga-Saison trotz kleinerer Wackler mit einem standesgemäßen Sieg eröffnet.

Der Double-Gewinner bezwang den lange aufmüpfigen VfB Stuttgart vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp im strömenden Regen von München mit 5:1 (1:0). Damit steigerte der deutsche Rekordmeister seine Liga-Bestmarke auf jetzt 15 Auftaktspiele ohne Niederlage.

Abwehrchef Dayot Upamecano (21.) besorgte bei der Revanche für das Pokalfinale die Bayern-Führung. Josha Vagnoman (52.) ließ Manuel Neuer in dessen 600. Pflichtspiel für die Münchner beim Ausgleich keine Abwehrchance. Doch Superstar Michael Olise (55.), ein Eigentor von Vagnoman (57.), Aleksandar Pavlovic (82.) und Luis Díaz (90.+2) stellten die Weichen auf Heimsieg.

Der Stuttgarter Tiago Tomas (12.) scheiterte ebenso am Aluminium wie Olise (17.). Klopp sah gleich sieben, acht mögliche Kandidaten für seine erste Kader-Nominierung am 17. September, am ehesten dürfte ihm das starke Bayern-Duo Joshua Kimmich und Pavlovic gefallen haben. Am Sonntag besucht er die Münchner, am Montag den VfB mit Sturm-Entdeckung Dzenan Pejcinovic.

Welche Startelfänderungen nahm Vincent Kompany beim FC Bayern vor?

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte bei seiner Elf vor dem Spiel "viel Selbstvertrauen, Motivation und Hunger" erkannt, sie aber wegen der sofort wieder hohen Belastung auf zwei Positionen verändert: Upamecano und etwas überraschend Alphonso Davies kamen nach dem Erfolg im Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund (2:1) für Jonathan Tah und Josip Stanisic ins Team.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Die umgestellte Münchner Abwehr war sofort gefordert. Die Gäste agierten - wie von ihrem Trainer Sebastian Hoeneß verlangt - so mutig wie im Pokalfinale (0:3). Aus einer defensiven Dreierreihe heraus setzten sie die Bayern phasenweise sogar unter Druck. Tomás hatte die Führung auf dem Fuß, traf aber nur die Latte.

Es war ein Weckruf für die Hausherren. Nur fünf Minuten später schlenzte Olise einen Freistoß ans Lattenkreuz. Ein weiterer Standard brachte die Führung: Kimmichs Ecke an den kurzen Pfosten fand Upamecano, der gekonnt einköpfte. Nach einem Steilpass von Harry Kane hatte Luis frei vor Torwart Fabian Bredlow das 2:0 auf dem Fuß (26.).

Die Bayern wurden nun immer dominanter, Stuttgart kam kaum mehr zum Durchatmen. Auch "Zehner" Nathaniel Brown (38.) scheiterte am starken Bredlow. Vom neuen VfB-Stürmer Pejcinovic bekam Klopp ebenso wenig zu sehen wie von Spielführer Deniz Undav.

Wie fiel der Ausgleich des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern?

Mit Wiederbeginn brachten beide Fanlager ihren Unmut über die stockende Regionalligareform zum Ausdruck - DFB-Präsident Bernd Neuendorf, auf der VIP-Tribüne neben Klopp, dürften die Schmähungen in den Ohren geklingelt haben. Unten auf dem Rasen leitete ein Fehlpass von Upamecano den Ausgleich ein. Neuer rettete zunächst reaktionsschnell gegen Kanes bissigen "Schatten" Jeff Chabot, war gegen Vagnomans Schuss aber machtlos.

Doch die Bayern benötigten nur drei Minuten für ihre Antwort: Kimmich steckte zentral auf Olise durch, der überlegt vollendete. Kimmich leitete auch das 3:1 ein: Er schickte Davies auf rechts, dessen Hereingabe Vagnoman, der auf dem nassen Rasen ausrutschte, ins eigene Tor lenkte.

Einem weiteren Münchner Treffer von Olise (63.) nach feinem Pass von Kane wurde die Anerkennung verweigert, weil der Franzose hauchdünn im Abseits stand - Kopf und Schulter gaben den Ausschlag. Stuttgart stemmte sich gegen die drohende Niederlage und suchte sein Heil zunehmend in der Offensive, doch die Bayern hielten stand und blieben mit dem eingewechselten Ismael Saibari ihrerseits gefährlich. Saibari lieferte prompt die Vorarbeit zum 4:1 und 5:1. In den Schlussminuten gab es weitere gute Nachrichten für die Bayern: Nationalspieler Lennart Karl (84.) feierte sein Comeback.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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