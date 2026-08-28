Der Double-Gewinner bezwang den lange aufmüpfigen VfB Stuttgart vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp im strömenden Regen von München mit 5:1 (1:0). Damit steigerte der deutsche Rekordmeister seine Liga-Bestmarke auf jetzt 15 Auftaktspiele ohne Niederlage.

Abwehrchef Dayot Upamecano (21.) besorgte bei der Revanche für das Pokalfinale die Bayern-Führung. Josha Vagnoman (52.) ließ Manuel Neuer in dessen 600. Pflichtspiel für die Münchner beim Ausgleich keine Abwehrchance. Doch Superstar Michael Olise (55.), ein Eigentor von Vagnoman (57.), Aleksandar Pavlovic (82.) und Luis Díaz (90.+2) stellten die Weichen auf Heimsieg.

Der Stuttgarter Tiago Tomas (12.) scheiterte ebenso am Aluminium wie Olise (17.). Klopp sah gleich sieben, acht mögliche Kandidaten für seine erste Kader-Nominierung am 17. September, am ehesten dürfte ihm das starke Bayern-Duo Joshua Kimmich und Pavlovic gefallen haben. Am Sonntag besucht er die Münchner, am Montag den VfB mit Sturm-Entdeckung Dzenan Pejcinovic.

Welche Startelfänderungen nahm Vincent Kompany beim FC Bayern vor?

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte bei seiner Elf vor dem Spiel "viel Selbstvertrauen, Motivation und Hunger" erkannt, sie aber wegen der sofort wieder hohen Belastung auf zwei Positionen verändert: Upamecano und etwas überraschend Alphonso Davies kamen nach dem Erfolg im Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund (2:1) für Jonathan Tah und Josip Stanisic ins Team.

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Die umgestellte Münchner Abwehr war sofort gefordert. Die Gäste agierten - wie von ihrem Trainer Sebastian Hoeneß verlangt - so mutig wie im Pokalfinale (0:3). Aus einer defensiven Dreierreihe heraus setzten sie die Bayern phasenweise sogar unter Druck. Tomás hatte die Führung auf dem Fuß, traf aber nur die Latte.

Es war ein Weckruf für die Hausherren. Nur fünf Minuten später schlenzte Olise einen Freistoß ans Lattenkreuz. Ein weiterer Standard brachte die Führung: Kimmichs Ecke an den kurzen Pfosten fand Upamecano, der gekonnt einköpfte. Nach einem Steilpass von Harry Kane hatte Luis frei vor Torwart Fabian Bredlow das 2:0 auf dem Fuß (26.).

Die Bayern wurden nun immer dominanter, Stuttgart kam kaum mehr zum Durchatmen. Auch "Zehner" Nathaniel Brown (38.) scheiterte am starken Bredlow. Vom neuen VfB-Stürmer Pejcinovic bekam Klopp ebenso wenig zu sehen wie von Spielführer Deniz Undav.

Wie fiel der Ausgleich des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern?

Mit Wiederbeginn brachten beide Fanlager ihren Unmut über die stockende Regionalligareform zum Ausdruck - DFB-Präsident Bernd Neuendorf, auf der VIP-Tribüne neben Klopp, dürften die Schmähungen in den Ohren geklingelt haben. Unten auf dem Rasen leitete ein Fehlpass von Upamecano den Ausgleich ein. Neuer rettete zunächst reaktionsschnell gegen Kanes bissigen "Schatten" Jeff Chabot, war gegen Vagnomans Schuss aber machtlos.

Doch die Bayern benötigten nur drei Minuten für ihre Antwort: Kimmich steckte zentral auf Olise durch, der überlegt vollendete. Kimmich leitete auch das 3:1 ein: Er schickte Davies auf rechts, dessen Hereingabe Vagnoman, der auf dem nassen Rasen ausrutschte, ins eigene Tor lenkte.

Einem weiteren Münchner Treffer von Olise (63.) nach feinem Pass von Kane wurde die Anerkennung verweigert, weil der Franzose hauchdünn im Abseits stand - Kopf und Schulter gaben den Ausschlag. Stuttgart stemmte sich gegen die drohende Niederlage und suchte sein Heil zunehmend in der Offensive, doch die Bayern hielten stand und blieben mit dem eingewechselten Ismael Saibari ihrerseits gefährlich. Saibari lieferte prompt die Vorarbeit zum 4:1 und 5:1. In den Schlussminuten gab es weitere gute Nachrichten für die Bayern: Nationalspieler Lennart Karl (84.) feierte sein Comeback.