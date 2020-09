FC Bayern München vs. Schalke 04 kostenlos im LIVE-STREAM: Der DAZN-Probemonat

Die Bundesliga geht endlich wieder los und Ihr könnt Bayern gegen Schalke zum Auftakt sogar kostenlos verfolgen! Goal gibt Euch alle Infos dazu.

Der eröffnet die neue Saison 2020/21 gegen mit dem Auftaktspiel zur 1. . Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena - und Ihr könnt kostenlos zusehen!

Mit dem DAZN-Probemonat seid Ihr ohne Kosten mit von der Partie und könnt die 90 Minuten aus München live verfolgen. Doch das heutige Duell ist nicht das einzige Spiel, das live auf DAZN übertragen wird.

Der Streaming-Dienst konnte sich nämlich ein großes Rechtepaket an der Bundesliga sichern und zeigt eine Vielzahl an Spielen in dieser Saison live. Auch die Highlights zu allen Spielen der Saison sind dort zu sehen.

Ihr wollt Bayern gegen Schalke live und kostenlos schauen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig aufgehoben! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum DAZN-Probemonat .

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga am 1. Spieltag

Duell FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

DAZN zeigt FC Bayern München gegen FC Schalke 04 live im TV und via LIVE-STREAM

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt alle Spiele der Bundesliga am Freitag um 20:30 Uhr, am Sonntag um 13:30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr live und in voller Länge. Zudem seht Ihr dort Highlights aller Spiele 40 Minuten nach Abpfiff.

Bayern gegen Schalke ist ebenfalls Teil des Pakets und wird heute Abend via LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt. Ab 20 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Hier läuft der LIVE-STREAM von DAZN

Alle Abonnenten von DAZN können den LIVE-STREAM auf jeglichen internetfähigen Geräten abspielen. Somit könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Spiel gemütlich am Smart-TV ansehen wollt, oder unterwegs via Smartphone, Tablet oder Laptop.

Die zugehörige DAZN-App findet Ihr im App Store Eures Geräts. Der Download ist dabei vollkommen kostenlos ! Hier geht's direkt zur DAZN-App im Google Play Store und iTunes Store .



Quelle: imago images / Poolfoto

So empfangt Ihr Bayern München gegen Schalke 04 kostenlos via LIVE-STREAM im DAZN-Probemonat

Wer das Angebot von DAZN nutzen möchte, braucht ein Abonnement bei der Streaming-Plattform. Sobald Ihr Euch angemeldet habt, steht Euch das volle Programm inklusive Bayern gegen Schalke zur Verfügung!

Bayern München vs. Schalke 04: Der DAZN-Probemonat

Im ersten Monat bei DAZN zahlt Ihr für das Abonnement sogar keinen Cent. Jedem Neukunden steht nämlich ein Probemonat zu, bei dem DAZN die Kosten übernimmt.

Der Probemonat bei DAZN enthält trotzdem das volle Programm der Plattform. Hier könnt Ihr Live-Fußball aus der Bundesliga, , und sehen. Aber auch andere Ligen wie die NFL oder die NBA sind dort verfügbar.

Bayern München vs. Schalke 04 bei DAZN: So viel kostet das Abo nach dem Probemonat

Nach Ablauf der kostenlosen ersten 30 Tage könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Abo weiterführen oder kostenlos kündigen wollt. Eine Kündigungsgebühr oder Mindestlaufzeiten gibt es bei DAZN nicht.

Solltet Ihr nicht mehr auf das umfangreiche Programm verzichten wollen, werden für DAZN ab dem zweiten Monat 11,99 Euro monatlich fällig. Wer sich direkt ein Jahresabo schnappt, zahlt jedoch weniger. Hier kostet DAZN insgesamt nur 119,99 Euro für zwölf Monate .

Alle Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden findet Ihr unter diesem Link.

