Champions League: Bayern Münchens Robert Lewandowski nennt seine Favoriten

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat seine Favoriten in der Champions League genannt. Dabei setzte er nicht nur auf seinen Klub, sondern auch auf vier andere Vereine, denen er den großen Triumph in der Königsklasse in der aktuellen Saison zutraut.

"Die Favoriten sind für mich Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid und wir", erklärte der Stürmer in der Sport Bild.

Lewandowski: "Kann sich sehr viel ändern"

Ausschlaggebend für seine Einschätzung sei aber ausschließlich die momentane Form der Teams. "Das erste Achtelfinale ist Ende Februar - bis dahin kann sich sehr viel ändern", schloss Lewandowski nicht aus, dass er sich noch einmal umentscheiden könnte.

In der Runde der letzten 16 Mannschaften bekommt es der FC Bayern mit Salzburg zu tun.