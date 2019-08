Bayern vergibt Robben-Nummer an Coutinho: "Große Verantwortung"

Eigentlich sollte die Zehn von Arjen Robben in dieser Saison beim FC Bayern nicht vergeben werden. Doch für Coutinho wird eine Ausnahme gemacht.

Bayern München wollte das Trikot mit der Nummer zehn in dieser Saison eigentlich nicht vergeben - aber für Top-Star Philippe Coutinho machte der deutsche Rekordmeister eine Ausnahme. "Wir wollten ihm und den Fans zeigen, welche Wertigkeit dieser Transfer hat. Das war auch für Philippe ein wichtiges Zeichen, dass der ganze Klub hinter ihm steht", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Vorstellung des Offensivspielers vom am Montag.

Die Nummer "10" hatte in den vergangenen zehn Jahren Vereinslegende Arjen Robben getragen. Den 35 Jahre alten Niederländer hatten die Bayern am Montagvormittag von ihrem Plan unterrichtet. "Arjen hat damit überhaupt kein Problem. Philippe ist ein mehr als würdiger Nachfolger für sein Trikot", sagte Rummenigge. In Anerkennung für die Verdienste von Franck Ribery hatte der FC Bayern auch dessen Nummer "7" in dieser Saison "gesperrt".

Bayern-Neuzugang Coutinho: "Es lastet viel auf mir"

Für Coutinho ist die Zehn "eine große Verantwortung. Diese Nummer gehörte Robben, der Ikone hier war. Es lastet viel auf mir, aber ich kann ruhig arbeiten und mit gutem Fußball auf dem Feld zeigen, was ich kann", sagte der 27 Jahre alte Brasilianer.

Der FC Bayern hatte Coutinho für 8,5 Millionen Euro in dieser Saison vom FC Barcelona ausgeliehen und kann den Brasilianer im kommenden Sommer für 120 Millionen Euro kaufen.