Bericht: Bayern München sieht in Pepe von Gremio eine Alternative zu Leroy Sane

Pepe statt Sane? Der FCB hält seine Augen nach offensiven Flügelspielern weiter offen und hat in Brasilien einen interessanten Kandidaten entdeckt.

Der hat auf der Suche nach einer Alternative zu Leroy Sane ( ) angeblich ein Auge auf Eduardo Gabriel Aquino Cossa, kurz Pepe, geworfen. Das berichtet der brasilianische Sender Globo Esporte.

Demnach seien die Münchner einer von mindestens zwei Vereinen, die sich im Sommer um die Dienste des 23-jährigen Flügelstürmers von Gremio Porto Alegre bemühen werden.

Bayern München: Auch Amsterdam will Gremio-Star Pepe

Der große Konkurrent des deutschen Rekordmeisters sei derzeit Ajax Amsterdam. Beide Klubs werden ein Angebot für Pepe abgeben, heißt es weiter.

Die Ablösesumme für Pepe, der in Porto Alegre noch bis Dezember 2022 unter Vertrag steht, soll bei rund 20 Millionen Euro liegen. In der vergangenen Saison stand er zwar lediglich in 14 von 38 Partien in der Startformation, verbuchte aber immerhin acht Tore und zwei Assists.

Für die Münchner könnte Pepe interessant werden, wenn der eigentlich erhoffte Transfer von Leroy Sane von Manchester City an die Isar nicht über die Bühne gehen sollte.

Wie Sky berichtet, haben die FCB-Verantwortlichen nämlich Zweifel, ob Sane nach seinem Kreuzbandriss wieder zu alter Form zurückfinden wird.