FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sane soll Top-Verdiener werden, Jerome Boateng darf nicht wechseln

Leroy Sane soll mit einem fürstlichen Salär an die Säbener Straße gelockt werden und Hansi Flick möchte Jerome Boateng halten. Die FCB-News.

Das Wintertransferfenster rückt näher und damit nehmen auch die Meldungen und Spekulationen zu einem möglichen Transfer von Leroy Sane zum wieder Fahrt auf. Angeblich sind die Roten nach wie vor scharf auf den Angreifer von und locken ihn mit einem hohen Gehalt.

Neues gibt es auch von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng, der den FCB trotz seiner Reservistenrolle im Januar angeblich nicht verlassen darf.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Bericht: Bayern München will Leroy Sane zum Top-Verdiener machen

Bayern München ist gemäß diverser Medienberichte weiter an einer Verpflichtung von Manchester Citys Flügelstürmer Leroy Sane interessiert. Der aktuell am Knie verletzte Nationalspieler war im Sommer bereits ein heißer Kandidat an der Isar, ehe er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Der englische Mirror berichtet nun, der FCB ködere Sane mit einem horrenden Gehalt.

Demnach sollen die Bayern dem ehemaligen Schalker ein Jahresgehalt in Höhe von 23 Millionen Euro bieten. Sane wäre damit auf Anhieb Rekordverdiener beim Rekordmeister. Bislang ist dies Torjäger Robert Lewandowski, der seit seiner Verlängerung vor einigen Wochen pro Saison 20 Millionen Euro verdienen soll.

Zauberfuß Thiago! Bayern-Star zeigt seine Technik-Skills im Training der Spanier

Wie viel Einfluss hat Uli Hoeneß künftig beim FC Bayern München?

Der Montag war der erste Werktag im Leben von Uli Hoeneß, den er als Privatier beging. Was er genau mit der ungewohnt vielen freien Zeit anfangen wird, weiß der 67-Jährige angeblich selbst noch nicht.

Es stehe "fast nichts im Terminkalender drin, das hat es noch nie gegeben. Ich muss mein Leben neu organisieren", sagte der Ex-Präsident des FC Bayern in der Nacht zum Samstag nach seinem Ausscheiden aus dem Amt.

Lieber Uli,

Die Frage bleibt, wie stark er sich neben der Zeit für die Familie und dem Hobby Golf nun noch bei seinem Verein einbringen wird. Und vor allem, wie die Macht nach Hoeneß' Abschied beim Rekordmeister verteilt wird.

Bayern will Jerome Boateng im Winter nicht ziehen lassen

Der FC Bayern München will Abwehrspieler Jerome Boateng in der Winterpause nicht gehen lassen. Das berichtet der kicker. Demnach verhindere der Kreuzbandriss von Niklas Süle einen Abgang des Innenverteidigers, denn auch unter dem neuen Coach Hansi Flick sei Boateng als Ersatzmann eingeplant.

Flick setzte in seinen ersten beiden Partien auf der FCB-Bank auf Javi Martinez und David Alaba in der Defensivzentrale.

FC Bayern München: Toni Kroos traut Hansi Flick Rolle als Cheftrainer zu

Toni Kroos begrüßt Hansi Flicks neue Rolle als Cheftrainer des FC Bayern München. Der Erfolg unter dem ehemaligen Co-Trainer von Joachim Löw wirke sich auch auf die Leistung der deutschen Nationalmannschaft aus.

"Wenn man sich die ersten beiden Spiele anguckt, hat das für die deutschen Nationalspieler Vorteile gehabt, weil sie alle gespielt haben", erklärte Kroos am Montag auf der Pressekonferenz vor dem letzten EM-Quali-Spiel gegen Nordirland (Di., 20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

Der ehemalige Mittelfeldregisseur des FC Bayern kann sich auch ein langfristiges Engagement von Flick als Cheftrainer vorstellen: "Allgemein traue ich es Hansi zu. Er hat eine Art und Weise, die bei den Spielern gut ankommt."

Pep Guardiola zurück zum FC Bayern? Berater lässt Raum für Spekulationen

"Im Fußball ist nichts sicher", antwortete Pep Guardiolas Berater Josep Maria Orobitg bei Goal und SPOX auf die Frage, ob ein Abschied von Manchester City und eine Rückkehr zum FC Bayern nach München für seinen Klienten ausgeschlossen seien.

Allerdings dementierte der Repräsentant die jüngsten Gerüchte von der Insel, wonach Guardiola unzufrieden beim englischen Meister sei und sich mit einem Tapetenwechsel befasse.

"Ich habe erst am vergangenen Mittwoch mit Pep gesprochen. Alles ist beim Alten: Er fühlt sich bei Manchester City und auch in der Stadt Manchester wohl. Und er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021", erklärte Orobitg.

Abgesehen davon habe ihn "niemand außer die Presse" wegen der Zukunft des 48-Jährigen kontaktiert, fügte der Eigentümer der spanischen Berateragentur Tactic Group an, es gebe demnach keinerlei Gespräche mit anderen Vereinen.

FCB: Offenbar kein Abgang von Kingsley Coman

Der FC Bayern München plant offenbar nicht, Kingsley Coman abzugeben. Das berichtet die tz.

Zuletzt berichtete Sky Sport News aus , dass City-Coach Guardiola an einer Verpflichtung des Franzosen als Ersatz für Sane interessiert sei. An einem Tauschgeschäft haben die Münchener dementsprechend kein Interesse, berichtete das Blatt.

Coman steht spielt seit 2015 beim deutschen Rekordmeister, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft. In dieser Saison brachte es der Linksaußen bislang auf zehn Bundesligaeinsätze, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen.