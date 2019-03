Bayern-Neuzugang Lucas Hernandez dankt Atletico Madrid: "Die schwierigste Entscheidung meiner Karriere"

Der Wechsel von Lucas Hernandez zum FC Bayern ist beschlossen. Der Franzose kommt im Sommer an die Isar und äußerte sich nun zu seiner Entscheidung.

Lucas Hernandez hat sich zu seinem am Mittwoch bekanntgegebenen Transfer zum geäußert und sich dabei bei seinem Noch-Arbeitgeber bedankt.

"Das war die schwierigste und zugleich wichtigste Entscheidung meiner Karriere", sagte der französische Nationalspieler in einem offiziellen Statement, nachdem der FC Bayern den Sommertransfer am späten Mittwochnachmittag verkündet hatte. Der Weltmeister kommt für 80 Millionen Euro Ablöse nach München und ist der teuerste Einkauf in der Geschichte des FCB.

FC Bayern: Atletico Madrid wollte mit Lucas Hernandez verlängern

Der 23-Jährige hatte zuvor eine Offerte zur Vertragsverlängerung bei den Rojiblancos ausgeschlagen, um stattdessen einen Fünfjahresvertrag an der Isar zu unterzeichnen.

"Atletico bedeutet mir sehr viel, weil ich hier als Spieler und als Person gewachsen bin und zu dem wurde, was ich jetzt bin. Es war schwer, das Angebot von Atleti abzulehnen, aber ich habe mich für eine neue Herausforderung beim FC Bayern entschieden", sagte Hernandez zu den Gründen für seine Zukunftsentscheidung.

Seine Zeit in Madrid werde der Linksverteidiger nie vergessen: "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen Atleticos bedanken: Trainer, Teamkollegen und Fans. Danke für zwölf unglaubliche und unvergessliche Jahre, die ich Teil dieses Vereins sein durfte. Atletico wird immer in meinem Herzen sein."

Insgesamt lief Hernandez 110-mal für den spanischen Top-Klub auf. Mit Atletico gewann er die und schaffte es 2015/16 ins Champions-League-Finale. Außerdem holte er im Sommer 2018 mit der Equipe Tricolore den WM-Titel.