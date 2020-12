FC Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Champions League: Bayern empfängt Lok Moskau. Wir zeigen Euch, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am 6. Spieltag der Gruppenphase trifft Bayern München in der auf Lok Moskau. Die Partie wird um 21 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Bayern ist bereits sicher ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, gegen Lok Moskau möchte das Team von Trainer Hansi Flick allerdings ungeschlagen bleiben. Ihr könnt Euch auch auf das Comeback von Alphonso Davies freuen, der Kanadier kehrt nach wochenlanger Verletzung zurück auf den Platz. Das Hinspiel konnten die Münchner in einer knappen Partie mit 2:1 für sich entscheiden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 09. Dezember 2020

: Mittwoch, 09. Dezember 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Allianz Arena

: Allianz Arena Zuschauer: Keine

Alle Bayern-Fans aufgepasst: Jedes Spiel des FCB und der Champions League generell wird live im TV und LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky übertragen. Sky hat das Erstwahlrecht, was deutsche Spiele betrifft, dementsprechend wird Bayern gegen Lok heute beim Sender aus Unterföhring laufen. DAZN zeigt Euch alle anderen Spiele der Königsklasse als Einzelspiel. In dieser Saison wird leider kein Spiel der Königsklasse im Free-TV übertragen.

ℹ️ Flick zur Besetzung des Mittelfelds: "Wir haben neben @leongoretzka_ noch @marcroca21 im Kader und auch #Stiller und #Zaiser. Bei @CorentinTolisso sieht es so aus, dass es heute ein sehr gutes Training war, vielleicht kann er Samstag dabei sein, das würde uns sehr helfen." pic.twitter.com/HxxKCgYg0A — (@FCBayern) December 8, 2020

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im Pay-TV

Sky überträgt Bayern gegen Moskau heute exklusiv und über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel. Alternativ könnt Ihr die Partie auch als Teil der Champions-League-Konferenz bei Sky Sport 1 verfolgen. Sky geht bereits ab 19.30 Uhr auf Sendung. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Receiver des Bezahlsenders besitzen. Hier erhaltet Ihr weitere Infos zu Sky.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Königsklasse heute auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Der Stream wird ebenso kostenpflichtig sein wie die TV-Übertragung, einen kostenlosen und gleichzeitig legalen Stream wird es heute nicht geben.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer bereits Kunde bei Sky ist, der hat automatisch Zugriff auf Sky Go, denn die App ist in jedem Abo-Paket enthalten. Nachdem Ihr Euch Sky Go heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon könnt Ihr mit dem Streamen starten.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist wahrscheinlich die beste Variante für alle, die heute spontan die Champions League streamen möchten. Das Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat lang buchen und so Zugriff zu verschiedenen Sportübertragungen bekommen. Das CL-Paket kostet mindestens 9,99 Euro, für weitere Details haben wir Euch hier Sky Ticket verlinkt.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr wollt kein Geld für die Übertragung ausgeben? Dann verfolgt das Spiel im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Hier verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Spiel, dazu bekommt Ihr interessante Statistiken und die Ergebnisse der anderen Partien – schaut mal rein!



Bild: Getty Images / Shipenkov

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Der Streamingdienst DAZN lädt nur kurz nach dem Abpfiff die Highlights aller Champions-League-Spiele hoch. Ab 23 Uhr könnt Ihr das Bayern-Spiel im Re-Live verfolgen.

DAZN überträgt alle Spiele der Champions League live und in voller Länge, die einzigen Ausnahmen sind die beiden deutschen Topspiele. Neben der Königsklasse gibt es auch die , , , , , NFL, NHL und viele weitere Ligen live im Stream zu sehen – und das die ersten 30 Tage lang kostenlos. Nach dem Ablauf des Gratismonats kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Bayern München gegen Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Bayern München bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 2 Siege 1 0 Remis 0 7 Tore 2 895,7 Mio. Euro Marktwert 84,4 Mio. Euro Serge Gnabry (90 Mio. Euro) wertvollster Spieler Grzegorz Krychowiak (16 Mio. Euro)

