Bailey-Coup des FC Bayern? Widersprüchliche Berichte kursieren

Der FC Bayern ist sich einem Bericht zufolge mit Leon Bailey von Bayer Leverkusen einig. Andere Medien schreiben, an diesem Gerücht sei nichts dran.

Der schlägt kurz vor dem Saisonstart offenbar auf dem Transfermarkt zu und verstärkt sich mit Leon Bailey von -Konkurrent . Angeblich haben die Bayern mit den Verantwortlichen des Jamaikaners am Wochenende eine Einigung über einen Wechsel erzielt.

Das berichtet transfermarkt.de, das sich auf Informationen aus dem Spielerumfeld bezieht. Der 21-Jährige steht eigentlich noch bis 2023 in Leverkusen unter Vertrag. Über mögliche Ablösemodalitäten ist bisher nichts bekannt. Nachdem es im Buhlen des FCB um Leroy Sane in den vergangenen Wochen offenbar kaum Fortschritte gab, hat der deutsche Rekordmeister in Bailey nun offenbar bei einem anderen Linksaußen zugeschlagen.

FC Bayern: Leon Bailey schon länger auf dem Rader?

Der Leverkusener befand sich wohl schon länger auf dem Radar der Münchener, bereits in den vergangenen Monaten kursierten entsprechende Gerüchte. Der derzeitige Chefscout des FCB, Laurent Busser, holte 2017 Bailey nach Leverkusen, seitdem ist der Kontakt zwischen den beiden laut Sport Bild "nie abgerissen".

Allerdings: Laut tz und Sport Bild ist an den Gerüchten um Bailey nichts dran. Demnach wolle man in München erst einen Topstar verpflichten, ehe man sich um die weitere Breite des Kaders kümmert. Somit ist der seit Wochen im Raum stehende Transfer von Sane wohl weiter im Fokus.

Wie die Bild berichtet, hat der FCB nun erste Angebote an Sane und dessen Klub abgegeben, um den deutschen Nationalspieler an die Isar zu lotsen.