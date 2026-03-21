Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin. Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 15.30 Uhr.

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Bayern München heute live: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV?

Um die Partie zwischen Bayern und Union heute live sehen zu können, könnt Ihr bei Sky und DAZN einschalten.

Sky zeigt das Einzelspiel live und exklusiv auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD. Los geht es live aus der Allianz Arena mit Kommentator Hannes Herrmann ab 15.15 Uhr.

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

Die Bundesliga-Konferenz läuft seit dieser Saison exklusiv bei DAZN. Hier startet die Vorberichterstattung um 14 Uhr mit Moderator Freddy Harder und Experte Nils Petersen. Das Bayern-Spiel kommentiert Oliver Forster beim Streamingdienst. Zu sehen ist die Konferenz im Pay-TV bei DAZN 1 sowie im Livestream über die App oder den Browser.

Sowohl für Sky als auch DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Bayern München gegen Union Berlin

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs Union Berlin: Aufstellungen

News über Bayern München

Nach dem Einzug ins Viertelfinale steht für den FC Bayern wieder die Bundesliga auf dem Plan. nach sechs Siegen in Serie, musste sich der deutsche Rekordmeister am vergangenen Samstag mit einem Punkt begrüngen. Gegen Bayer 04 Leverkusen reichte es am Ende nur zu einem 1:1. Dabei Sahen Nicolas Jackson und Luis Diaz die Rote bzw. Gelb-Rote Karte. Beide fehlen damit im heutigen Heimspiel gegen Union Berlin. Jamal Musiala dürfte wieder im Kader stehen.

News über Union Berlin

Union Berlin hat am vergangenen Sonntag beim SC Freiburg einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg und Big Points im Abstiegskampf eingefahren. Jeong erzielte in der Nachspielzeit den Treffer des Tages. Mit 31 Punkten liegen die Eisernen damit vor dem 27. Spieltag auf Rang neun - sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Verzichten muss Union-Trainer Steffen Baumgart vorerst auf Ersatz-Keeper Matheo Raab. Beim Auswärtssieg in Freiburg brach er sich in der 11. Minute der Nachspielzeit die Hand. Trotzdem biss Raab auf die Zähne und rettete mit einer starken Parade gegen Jan-Niklas Beste den Sieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs Union Berlin: Die Tabellen

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