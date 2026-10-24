Bayern München gehen die Spieler aus: Auch Manuel Neuer fehlt gegen Freiburg

Dem FC Bayern München gehen vor dem Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg am Sonntag die Spieler aus. Der Rekordmeister muss auch auf Torhüter Manuel Neuer verzichten.

Wie der FCB am Samstagnachmittag bekanntgab, steht Neuer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Eine anhaltende Sehnenreizung im Fuß zwingt den 40-Jährigen zu einer erneuten Pause.





Aufgrund der Fußproblematik hatte Neuer bereits am vergangenen Wochenende beim 6:1-Heimsieg gegen RB Leipzig und davor in der Champions League bei Viking Stavanger gefehlt. Unter der Woche war er beim 2:2 im Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal ins FCB-Tor zurückgekehrt, nun muss Neuer allerdings erneut aussetzen.





Vertreten wird er wie schon gegen Leipzig und Stavanger von Jonas Urbig. Der 23-Jährige, der als Neuers Nachfolger beim FCB aufgebaut wird, kam diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend schon zu vier Einsätzen. Dazu kommen zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Daher muss man sich bei Bayern keine Sorgen über einen möglicherweise fehlenden Spielrhythmus bei seinem Keeper machen.

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Wer fehlt dem FC Bayern neben Manuel Neuer noch?

Neben Neuer muss der Meister beim stark gestarteten Tabellendritten aus Freiburg auf einige weitere namhafte Akteure verzichten. Mittelfeldboss Joshua Kimmich fehlt wie schon gegen Arsenal wegen eines Trauerfalls in der Familie, dazu stehen Offensivmann Luis Diaz (kleiner Muskelbündelriss), Spielmacher Jamal Musiala (Muskelverletzung am Oberschenkel) und Innenverteidiger Min-jae Kim (Muskelzerrung) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass nicht nur einige Stammspieler ausfallen, sondern auch der Cheftrainer im Breisgau nicht dabei ist. Vincent Kompany war am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen, während er bei einer Einheit der zweiten Mannschaft zuschaute. Der Belgier war daraufhin in ein Münchener Krankenhaus gebracht worden und wird dort seither untersucht.

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Sportvorstand Max Eberl bestätigte auf einer Pressekonferenz am Samstagvormittag, dass Kompanys Zustand stabil sei. Wann der 40-Jährige, den zuletzt eine starke Virus-Infektion plagte, zurückkehren kann, ist allerdings offen. "Vinnie wird alle Zeit bekommen, wir werden keine Zeitkorridore aufbauen. Wir müssen herausfinden: WAS und WIE. Aber wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein", erklärte Eberl.

Vertreten wird Kompany in Freiburg von Co-Trainer Aaron Danks. Der 43-jährige Engländer war 2024 gemeinsam mit Kompany an die Säbener Straße gekommen.