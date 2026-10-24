Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Bayern München gehen die Spieler aus: Auch Manuel Neuer fehlt gegen Freiburg

Bundesliga
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
M. Neuer

Beim FC Bayern München sorgt man sich vor dem Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg am Sonntag um Trainer Vincent Kompany. Doch auch zahlreiche Spieler können beim Tabellenzweiten nicht spielen. Nun fällt auch noch Neuer aus.

Dem FC Bayern München gehen vor dem Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg am Sonntag die Spieler aus. Der Rekordmeister muss auch auf Torhüter Manuel Neuer verzichten.

Wie der FCB am Samstagnachmittag bekanntgab, steht Neuer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Eine anhaltende Sehnenreizung im Fuß zwingt den 40-Jährigen zu einer erneuten Pause.


Aufgrund der Fußproblematik hatte Neuer bereits am vergangenen Wochenende beim 6:1-Heimsieg gegen RB Leipzig und davor in der Champions League bei Viking Stavanger gefehlt. Unter der Woche war er beim 2:2 im Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal ins FCB-Tor zurückgekehrt, nun muss Neuer allerdings erneut aussetzen.


Vertreten wird er wie schon gegen Leipzig und Stavanger von Jonas Urbig. Der 23-Jährige, der als Neuers Nachfolger beim FCB aufgebaut wird, kam diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend schon zu vier Einsätzen. Dazu kommen zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Daher muss man sich bei Bayern keine Sorgen über einen möglicherweise fehlenden Spielrhythmus bei seinem Keeper machen.

Wer fehlt dem FC Bayern neben Manuel Neuer noch?

Neben Neuer muss der Meister beim stark gestarteten Tabellendritten aus Freiburg auf einige weitere namhafte Akteure verzichten. Mittelfeldboss Joshua Kimmich fehlt wie schon gegen Arsenal wegen eines Trauerfalls in der Familie, dazu stehen Offensivmann Luis Diaz (kleiner Muskelbündelriss), Spielmacher Jamal Musiala (Muskelverletzung am Oberschenkel) und Innenverteidiger Min-jae Kim (Muskelzerrung) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass nicht nur einige Stammspieler ausfallen, sondern auch der Cheftrainer im Breisgau nicht dabei ist. Vincent Kompany war am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen, während er bei einer Einheit der zweiten Mannschaft zuschaute. Der Belgier war daraufhin in ein Münchener Krankenhaus gebracht worden und wird dort seither untersucht.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Sportvorstand Max Eberl bestätigte auf einer Pressekonferenz am Samstagvormittag, dass Kompanys Zustand stabil sei. Wann der 40-Jährige, den zuletzt eine starke Virus-Infektion plagte, zurückkehren kann, ist allerdings offen. "Vinnie wird alle Zeit bekommen, wir werden keine Zeitkorridore aufbauen. Wir müssen herausfinden: WAS und WIE. Aber wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein", erklärte Eberl.

Vertreten wird Kompany in Freiburg von Co-Trainer Aaron Danks. Der 43-jährige Engländer war 2024 gemeinsam mit Kompany an die Säbener Straße gekommen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen