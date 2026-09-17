Bayern München gegen Union Berlin: Spieldetails

Bundesliga - Spielwoche 4 18. Sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

FC Bayern München und der 1. FC Union Berlin stoßen am 18. September 2026 um 18:30 Uhr GMT (14:30 Uhr EST / 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr SAST) an.

Freitagabend-Bundesliga in Bayern

Der FC Bayern München kehrt in die heimische Allianz Arena zurück und empfängt dort den 1. FC Union Berlin zum Auftakt des 4. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge in nationalen und europäischen Wettbewerben wollen die Münchner vor heimischem Publikum die nächsten drei Punkte einfahren, um den frühen Schwung an der Tabellenspitze aufrechtzuerhalten. Für Union Berlin bietet die anspruchsvolle Reise nach München nach einer frustrierenden Heimniederlage die unmittelbare Gelegenheit, sich neu auszurichten und die eigene Defensivordnung gegen die gefährlichste Offensive der Liga zu testen.

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Kane und Karl sichern den Bayern drei Punkte

Der FC Bayern München geht mit breiter Brust in den Freitagabend, nachdem am 3. Spieltag (13. September) ein 2:1-Auswärtssieg beim SV Elversberg im Waldstadion an der Kaiserlinde gelang. Youngster Lennart Karl brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, ehe Maurice Krattenmacher kurz nach der Stundenmarke für die Gastgeber ausglich. Starstürmer Harry Kane erzielte in der 72. Minute den entscheidenden Siegtreffer und hielt Bayern mit sieben Punkten aus drei Spielen in der Bundesliga ungeschlagen, nach einem 0:0 auf Schalke und einem 5:0 unter der Woche in der Champions League gegen Bodø/Glimt.

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Später Einbruch der Eisernen gegen Schalke

Der FC Union Berlin reist in den Süden, um nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 am 3. Spieltag (11. September) im Stadion An der Alten Försterei wieder in die Spur zu finden. Nach dem Rückstand durch Tore von Robin Gosens und Adil Aouchiche erzielte Tim Skarke in der Nachspielzeit (90.+6) noch den späten Anschlusstreffer, bevor Schalke tief in der Nachspielzeit noch ein drittes Tor nachlegte. In Verbindung mit der 0:4-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen am 2. Spieltag ist Union Berlin dringend auf der Suche nach defensiver Stabilität, um Bayerns unaufhaltsame Offensive zu stoppen.

Kann Union mit einem kompakten Block Bayerns Offensive stoppen?

Auf dem Papier hat Bayern München deutliche Vorteile und kann mit Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane auf kreative Optionen setzen, um tief stehende Defensivblöcke zu knacken. Union Berlin wird sich stark auf die körperbetonte Organisation im Mittelfeldblock um Rani Khedira und Leopold Querfeld verlassen und über Emmanuel Latte Lath auf schnelle Gegenangriffe hoffen. Zum Auftakt des Wochenendes stehen wichtige Ligapunkte auf dem Spiel, und das Freitagabend-Duell verspricht vom Anpfiff an hohes Tempo.

Mögliche Startaufstellungen

Bayern München: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Berlin: Ronnow; Trimmel, Uduokhai, Querfeld, Rothe; Aebischer, Khedira, Kemlein, Burcu; Latte Lath, Jeong

Team-News und Kader

Vincent Kompany hat vor dieser Partie keine voraussichtliche Startelf bestätigt, und bei der Heimmannschaft wurden weder Verletzungs- noch Sperrensorgen gemeldet. Updates werden näher am Anpfiff hinzugefügt, sobald Team-News verfügbar sind.

Union Berlin geht ohne drei Spieler in die Partie. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf und Oliver Burke werden allesamt als verletzt und damit nicht verfügbar für den Kader von Mauro Lustrinelli geführt. Sperren sind beim Auswärtsteam derzeit nicht verzeichnet.

Form

Bayern München hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein souveränes 5:0 gegen Bodø/Glimt in der Champions League, außerdem besiegte Bayern in der Bundesliga den VfB Stuttgart mit 5:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 13 Tore und ließ nur eines zu.

Union Berlin hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Ergebnis war die 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Schalke, zudem setzte es eine deutliche 0:4-Pleite gegen Bayer Leverkusen. In fünf Spielen erzielte Union zehn Tore, kassierte aber 14.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern München in der Allianz Arena mit 4:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Bayern dreimal, dazu gab es ein Unentschieden und einen Sieg für Union Berlin. Bayern erzielte in diesen Begegnungen zwölf Tore und kassierte fünf.