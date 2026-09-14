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Bayern München gegen Union Berlin: Alles, was du zur Bundesliga-Vorschau wissen musst

Bayern München - Union Berlin
Bundesliga
Bayern München
Union Berlin

Umfassende Spielvorschau auf das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin. Wir beleuchten die Ergebnisse des 3. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor dem Freitagabendspiel in der Allianz Arena.

Bayern München vs. Union Berlin: Spieldetails

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Bundesliga - Spielwoche 4
Allianz Arena

Der Anstoß zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin erfolgt am 18. September 2026 um 18:30 Uhr GMT (14:30 Uhr EST / 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr SAST).

Freitagabend in der Bundesliga in Bayern

Der FC Bayern München kehrt in die heimische Allianz Arena zurück und empfängt den 1. FC Union Berlin zum Auftakt des 4. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge in nationalen und europäischen Wettbewerben wollen die Münchner vor heimischem Publikum die nächsten drei Punkte sichern, um den frühen Schwung an der Tabellenspitze mitzunehmen. Für Union Berlin bietet die anspruchsvolle Reise nach München nach einer frustrierenden Heimniederlage die direkte Gelegenheit zum Neustart und dazu, die eigene Defensivordnung gegen den stärksten Angriff der Liga zu testen.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane und Karl sichern den Bayern drei Punkte

Der FC Bayern München geht mit breiter Brust in den Freitagabend, nachdem am 3. Spieltag (13. September) ein 2:1-Auswärtssieg beim SV Elversberg im Waldstadion an der Kaiserlinde gelungen war. Youngster Lennart Karl eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, bevor Maurice Krattenmacher für die Gastgeber kurz nach der Stundenmarke ausglich. Starstürmer Harry Kane erzielte in der 72. Minute den entscheidenden Siegtreffer und hielt Bayern damit in der Bundesliga mit sieben Punkten aus drei Spielen ungeschlagen. Zuvor gab es ein 0:0 auf Schalke und unter der Woche einen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodø/Glimt.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Später Rückschlag für Die Eisernen gegen Schalke

Der FC Union Berlin reist nach Süden und will nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 am 3. Spieltag (11. September) im Stadion An der Alten Försterei den Kurs korrigieren. Nach dem Rückstand durch Treffer von Robin Gosens und Adil Aouchiche erzielte Tim Skarke in der Nachspielzeit (90.+6) noch den späten Anschlusstreffer, bevor Schalke tief in der Nachspielzeit noch das dritte Tor nachlegte. Nach der 0:4-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen am 2. Spieltag ist Union Berlin dringend auf der Suche nach defensiver Stabilität, um Bayerns unermüdlichen Angriff zu stoppen.

Kann Unions kompakter Block Bayerns Offensive stoppen?

Auf dem Papier hat Bayern München klare Vorteile und kann mit den kreativen Optionen Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane tiefe Defensivblöcke aufbrechen. Union Berlin wird sich stark auf eine physische Organisation im Mittelfeldblock um Rani Khedira und Leopold Querfeld verlassen und über Emmanuel Latte Lath schnelle Konter setzen wollen. Da zum Auftakt des Wochenendes wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Freitagabend vom ersten Pfiff an temporeiche Action.

Teamnews & Kader

Bayern München vs Union Berlin Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Kompany

Vincent Kompany hat vor dieser Partie noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt, und für die Heimmannschaft wurden weder Verletzungs- noch Sperrensorgen gemeldet. Updates werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald Teamnews vorliegen.

Union Berlin geht ohne drei Spieler in die Partie. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf und Oliver Burke werden allesamt als verletzt und für den Kader von Mauro Lustrinelli nicht verfügbar geführt. Sperren sind für die Gäste derzeit nicht verzeichnet.

Form

FCB

FCB - Form

VFB
S5-1
OSN
S1-4
S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCU

FCU - Form

IPS
N2-4
EBS
S2-4
SGE
U3-3
B04
N4-0
S04
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bayern München hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 5:0-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League, außerdem schlug die Mannschaft den VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 5:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 13 Tore und kassierte nur eines.

Union Berlin hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Resultat war die 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Schalke, zudem gab es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. In fünf Spielen erzielte Union zehn Tore, kassierte aber 14.

Direkter Vergleich

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
13Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern München in der Allianz Arena mit 4:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Bayern dreimal, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Union Berlin. Bayern erzielte in diesen Begegnungen zwölf Tore und kassierte fünf.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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