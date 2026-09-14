Bayern München vs. Union Berlin: Spieldetails

Bundesliga - Spielwoche 4 18. Sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Der Anstoß zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin erfolgt am 18. September 2026 um 18:30 Uhr GMT (14:30 Uhr EST / 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr SAST).

Freitagabend in der Bundesliga in Bayern

Der FC Bayern München kehrt in die heimische Allianz Arena zurück und empfängt den 1. FC Union Berlin zum Auftakt des 4. Spieltags der Bundesliga-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge in nationalen und europäischen Wettbewerben wollen die Münchner vor heimischem Publikum die nächsten drei Punkte sichern, um den frühen Schwung an der Tabellenspitze mitzunehmen. Für Union Berlin bietet die anspruchsvolle Reise nach München nach einer frustrierenden Heimniederlage die direkte Gelegenheit zum Neustart und dazu, die eigene Defensivordnung gegen den stärksten Angriff der Liga zu testen.

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Kane und Karl sichern den Bayern drei Punkte

Der FC Bayern München geht mit breiter Brust in den Freitagabend, nachdem am 3. Spieltag (13. September) ein 2:1-Auswärtssieg beim SV Elversberg im Waldstadion an der Kaiserlinde gelungen war. Youngster Lennart Karl eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, bevor Maurice Krattenmacher für die Gastgeber kurz nach der Stundenmarke ausglich. Starstürmer Harry Kane erzielte in der 72. Minute den entscheidenden Siegtreffer und hielt Bayern damit in der Bundesliga mit sieben Punkten aus drei Spielen ungeschlagen. Zuvor gab es ein 0:0 auf Schalke und unter der Woche einen 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodø/Glimt.

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Später Rückschlag für Die Eisernen gegen Schalke

Der FC Union Berlin reist nach Süden und will nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 am 3. Spieltag (11. September) im Stadion An der Alten Försterei den Kurs korrigieren. Nach dem Rückstand durch Treffer von Robin Gosens und Adil Aouchiche erzielte Tim Skarke in der Nachspielzeit (90.+6) noch den späten Anschlusstreffer, bevor Schalke tief in der Nachspielzeit noch das dritte Tor nachlegte. Nach der 0:4-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen am 2. Spieltag ist Union Berlin dringend auf der Suche nach defensiver Stabilität, um Bayerns unermüdlichen Angriff zu stoppen.

Kann Unions kompakter Block Bayerns Offensive stoppen?

Auf dem Papier hat Bayern München klare Vorteile und kann mit den kreativen Optionen Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane tiefe Defensivblöcke aufbrechen. Union Berlin wird sich stark auf eine physische Organisation im Mittelfeldblock um Rani Khedira und Leopold Querfeld verlassen und über Emmanuel Latte Lath schnelle Konter setzen wollen. Da zum Auftakt des Wochenendes wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Freitagabend vom ersten Pfiff an temporeiche Action.

Teamnews & Kader

Vincent Kompany hat vor dieser Partie noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt, und für die Heimmannschaft wurden weder Verletzungs- noch Sperrensorgen gemeldet. Updates werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald Teamnews vorliegen.

Union Berlin geht ohne drei Spieler in die Partie. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf und Oliver Burke werden allesamt als verletzt und für den Kader von Mauro Lustrinelli nicht verfügbar geführt. Sperren sind für die Gäste derzeit nicht verzeichnet.

Form

Bayern München hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 5:0-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League, außerdem schlug die Mannschaft den VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 5:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 13 Tore und kassierte nur eines.

Union Berlin hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Resultat war die 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Schalke, zudem gab es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. In fünf Spielen erzielte Union zehn Tore, kassierte aber 14.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern München in der Allianz Arena mit 4:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Bayern dreimal, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Union Berlin. Bayern erzielte in diesen Begegnungen zwölf Tore und kassierte fünf.