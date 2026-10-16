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Bundesliga
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Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga-Vorschau nach frustrierender Woche für Bayern, die Roten Bullen peilen den dritten Sieg in Folge an

Bayern München - RB Leipzig
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RB Leipzig

Umfassende Vorschau auf das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Wir analysieren die jüngsten Ergebnisse in nationalen und europäischen Wettbewerben, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Topspiel des 6. Spieltags am Samstagabend in der Allianz Arena in München.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Spieldetails

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Bundesliga - Spielwoche 6
Allianz Arena

Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen am 17. Oktober 2026 um 16:30 Uhr GMT (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST) gegeneinander.

Duell der Schwergewichte nach Europapokalspielen unter der Woche

Der FC Bayern München kehrt in die heimische Allianz Arena zurück und empfängt RB Leipzig am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 zu einem Duell, in dem viel auf dem Spiel steht. Beide Teams haben am Samstagabend gerade erst ihre Partien vom 2. Spieltag der Champions League unter der Woche hinter sich. Das wirft zusätzliche taktische Fragen auf und stellt die Kaderbreite auf die Probe. Vincent Kompanys Bayern wollen vor heimischem Publikum ihre Vormachtstellung in der Bundesliga untermauern. Die Mannschaft von Martín Demichelis möchte dagegen den Schwung aus ihren jüngsten Europapokalspielen nutzen und ein deutliches Zeichen im Kampf um den Bundesliga-Titel setzen.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Sechs-Tore-Krimi der Bayern in Stavanger

Der FC Bayern München geht nach einem dramatischen 3:3 am Dienstag, dem 13. Oktober, beim norwegischen Meister Viking FK in der Champions League in das Duell am Samstag. Nach einem 0:2-Rückstand in der ersten Halbzeit drehten die Bayern durch zwei Tore von Harry Kane nach der Pause (54., Elfmeter, und 60.) sowie einen Treffer von Luis Díaz (70.) die Partie, ehe sie in der 90. Minute den Ausgleich kassierten. Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg will Kompanys Mannschaft ihre starke Offensivleistung mit 28 Schüssen in einen Sieg ummünzen.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

RB Leipzig zweimal in Folge ohne Gegentor

RB Leipzig reist nach zwei hochkarätigen Pflichtspielsiegen in Folge voller Selbstvertrauen nach München. Auf ein deutliches 6:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am 10. Oktober ließ die Mannschaft von Demichelis am Dienstagabend einen diszipliniert erkämpften 1:0-Sieg gegen die PSV Eindhoven in der Champions League folgen. Brajan Gruda erzielte in der 74. Minute den Siegtreffer. Mit dem Schwung aus dem Europapokal und zwei Spielen in Folge ohne Gegentor bringt Leipzig eine gefährliche Konterstärke mit nach München.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Harry Kane vor einem Meilenstein

Englands Kapitän Harry Kane steht vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz. Mit bereits 101 Toren hat er in seinen ersten 100 Spielen mehr Treffer erzielt als jeder andere Spieler in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse. Auch deshalb dürfte Leipzig gewarnt sein: In nur fünf Ligaduellen gegen RB traf Kane siebenmal.

Personal und Kader

Bayern München vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Dem FC Bayern München fehlen Jamal Musiala und Tarek Buchmann verletzungsbedingt. Für die Heimmannschaft sind keine Sperren aufgeführt. Weitere Kaderinformationen werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei RB Leipzig ist die Verletztenliste länger: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu und Viggo Gebel stehen allesamt nicht zur Verfügung. Für die Gäste sind keine Sperren verzeichnet. Martin Demichelis wird seine Aufstellung näher am Spieltermin bekannt geben.

Form

FCB

FCB - Form

BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
19/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RBL

RBL - Form

COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
PSV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Der FC Bayern München hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keines verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 2:2 in Augsburg. Damit wurde der Schwung aus dem 7:0 gegen Union Berlin gebremst. In diesem Zeitraum feierten die Bayern außerdem einen 5:0-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League. In den fünf Partien erzielten sie 17 Tore und kassierten nur ein Gegentor.

RB Leipzig hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren; ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt gelang in der Bundesliga ein deutliches 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig musste zudem eine 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League und ein 0:2 bei Bayer Leverkusen hinnehmen. In den fünf Spielen erzielte RB 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenRB Leipzig
4
1
0
Klub Freundschaftsspiele
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
5
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
19Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 15. August 2026 statt: ein Testspiel in der Saisonvorbereitung in der Allianz Arena, das die Bayern mit 3:1 gewannen. In Pflichtspielen dominierten die Bayern zuletzt. Im Februar 2026 gewannen sie ein DFB-Pokal-Duell mit 2:0, im Januar 2026 folgte ein 5:1 in der Bundesliga in Leipzig. Vier der letzten fünf Begegnungen entschied der FC Bayern für sich. Die einzigen Punktverluste gab es beim 3:3 in der Bundesliga in Leipzig im Mai 2025.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
9
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
10
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
5212810-27
S
N
U
N
S
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
N
U
S
N
U
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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