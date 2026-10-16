FC Bayern München gegen RB Leipzig: Spieldetails

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen am 17. Oktober 2026 um 16:30 Uhr GMT (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST) gegeneinander.

Duell der Schwergewichte nach Europapokalspielen unter der Woche

Der FC Bayern München kehrt in die heimische Allianz Arena zurück und empfängt RB Leipzig am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 zu einem Duell, in dem viel auf dem Spiel steht. Beide Teams haben am Samstagabend gerade erst ihre Partien vom 2. Spieltag der Champions League unter der Woche hinter sich. Das wirft zusätzliche taktische Fragen auf und stellt die Kaderbreite auf die Probe. Vincent Kompanys Bayern wollen vor heimischem Publikum ihre Vormachtstellung in der Bundesliga untermauern. Die Mannschaft von Martín Demichelis möchte dagegen den Schwung aus ihren jüngsten Europapokalspielen nutzen und ein deutliches Zeichen im Kampf um den Bundesliga-Titel setzen.

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Sechs-Tore-Krimi der Bayern in Stavanger

Der FC Bayern München geht nach einem dramatischen 3:3 am Dienstag, dem 13. Oktober, beim norwegischen Meister Viking FK in der Champions League in das Duell am Samstag. Nach einem 0:2-Rückstand in der ersten Halbzeit drehten die Bayern durch zwei Tore von Harry Kane nach der Pause (54., Elfmeter, und 60.) sowie einen Treffer von Luis Díaz (70.) die Partie, ehe sie in der 90. Minute den Ausgleich kassierten. Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg will Kompanys Mannschaft ihre starke Offensivleistung mit 28 Schüssen in einen Sieg ummünzen.

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RB Leipzig zweimal in Folge ohne Gegentor

RB Leipzig reist nach zwei hochkarätigen Pflichtspielsiegen in Folge voller Selbstvertrauen nach München. Auf ein deutliches 6:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am 10. Oktober ließ die Mannschaft von Demichelis am Dienstagabend einen diszipliniert erkämpften 1:0-Sieg gegen die PSV Eindhoven in der Champions League folgen. Brajan Gruda erzielte in der 74. Minute den Siegtreffer. Mit dem Schwung aus dem Europapokal und zwei Spielen in Folge ohne Gegentor bringt Leipzig eine gefährliche Konterstärke mit nach München.

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Harry Kane vor einem Meilenstein

Englands Kapitän Harry Kane steht vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz. Mit bereits 101 Toren hat er in seinen ersten 100 Spielen mehr Treffer erzielt als jeder andere Spieler in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse. Auch deshalb dürfte Leipzig gewarnt sein: In nur fünf Ligaduellen gegen RB traf Kane siebenmal.

Personal und Kader

Dem FC Bayern München fehlen Jamal Musiala und Tarek Buchmann verletzungsbedingt. Für die Heimmannschaft sind keine Sperren aufgeführt. Weitere Kaderinformationen werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei RB Leipzig ist die Verletztenliste länger: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu und Viggo Gebel stehen allesamt nicht zur Verfügung. Für die Gäste sind keine Sperren verzeichnet. Martin Demichelis wird seine Aufstellung näher am Spieltermin bekannt geben.

Form

Der FC Bayern München hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keines verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 2:2 in Augsburg. Damit wurde der Schwung aus dem 7:0 gegen Union Berlin gebremst. In diesem Zeitraum feierten die Bayern außerdem einen 5:0-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League. In den fünf Partien erzielten sie 17 Tore und kassierten nur ein Gegentor.

RB Leipzig hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren; ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt gelang in der Bundesliga ein deutliches 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig musste zudem eine 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League und ein 0:2 bei Bayer Leverkusen hinnehmen. In den fünf Spielen erzielte RB 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 15. August 2026 statt: ein Testspiel in der Saisonvorbereitung in der Allianz Arena, das die Bayern mit 3:1 gewannen. In Pflichtspielen dominierten die Bayern zuletzt. Im Februar 2026 gewannen sie ein DFB-Pokal-Duell mit 2:0, im Januar 2026 folgte ein 5:1 in der Bundesliga in Leipzig. Vier der letzten fünf Begegnungen entschied der FC Bayern für sich. Die einzigen Punktverluste gab es beim 3:3 in der Bundesliga in Leipzig im Mai 2025.