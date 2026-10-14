FC Bayern München gegen RB Leipzig: Spieldetails

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen am 17. Oktober 2026 um 16:30 Uhr GMT (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST).

Duell der Schwergewichte nach der Europapokal-Woche

Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig in der Allianz Arena zu einem richtungsweisenden Duell am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27. Beide Mannschaften gehen nach ihren Champions-League-Spielen des 2. Spieltags unter der Woche in die Partie am Samstagabend. Das macht die taktische Ausrichtung und den Umgang mit den Kaderressourcen besonders interessant. Die Mannschaft von Vincent Kompany will vor heimischem Publikum ihre Vormachtstellung in der Bundesliga bekräftigen. Das Leipziger Team von Martín Demichelis möchte den Schwung aus dem jüngsten Europapokalspiel nutzen und im Titelrennen ein deutliches Zeichen setzen.

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Bayerns Sechs-Tore-Krimi in Stavanger

Bayern München geht nach einem dramatischen 3:3 in der Champions League beim norwegischen Meister Viking FK am Dienstag, dem 13. Oktober, in das Duell am Samstag. Nach einem 0:2-Rückstand in der ersten Halbzeit drehte Bayern durch einen Doppelpack von Harry Kane nach der Pause (54., Elfmeter, und 60.) sowie einen Treffer von Luis Díaz (70.) die Partie, kassierte aber in der 90. Minute den Ausgleich. Nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg in der Bundesliga will Kompanys Mannschaft ihre Offensivleistung mit 28 Torschüssen nun in einen Sieg ummünzen.

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RB Leipzig zweimal in Folge ohne Gegentor

RB Leipzig reist nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in verschiedenen Wettbewerben voller Selbstvertrauen nach München. Auf das deutliche 6:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am 10. Oktober ließ die Mannschaft von Demichelis am Dienstagabend einen disziplinierten 1:0-Erfolg gegen PSV Eindhoven in der Champions League folgen. Den Siegtreffer erzielte Brajan Gruda in der 74. Minute. Mit dem Schwung aus dem Europapokal und zwei Spielen in Folge ohne Gegentor bringt Leipzig eine gefährliche Konterstärke nach München mit.

Duell in der Allianz Arena

Taktisch wird sich am Samstag zeigen, wie gut beide Trainer nach den anspruchsvollen Champions-League-Partien bei der Aufstellung rotieren. Bayern setzt darauf, dass Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović im Mittelfeld den Ballbesitz kontrollieren und Luis Díaz und Serge Gnabry auf den Außenbahnen in gute Situationen bringen. Leipzig wiederum hofft, dass die Abwehrstützen Willi Orbán und Castello Lukeba dem Druck standhalten und Antonio Nusa sowie Siegtorschütze Brajan Gruda bei schnellen Kontern einsetzen. Da die Partie Auswirkungen auf die Tabellenspitze haben kann, ist vom Anpfiff an Spannung zu erwarten.

Personal und Kader

Bayern München muss verletzungsbedingt auf Jamal Musiala und Tarek Buchmann verzichten. Für die Heimmannschaft sind keine Sperren aufgeführt. Weitere Informationen zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei RB Leipzig ist die Verletztenliste länger: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu und Viggo Gebel stehen allesamt nicht zur Verfügung. Für die Gäste sind keine Sperren verzeichnet. Martin Demichelis wird seine Aufstellung näher am Spieltermin bekannt geben.

Form

Bayern München hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keines verloren. Die jüngste Partie endete in der Bundesliga mit einem 2:2 in Augsburg. Damit wurde der Schwung aus dem 7:0 gegen Union Berlin gebremst. In diesem Zeitraum verbuchte Bayern auch einen 5:0-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft 17 Tore und kassierte nur eines.

RB Leipzig hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, drei verloren und keines unentschieden gespielt. Zuletzt gelang in der Bundesliga ein deutliches 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig verlor außerdem in der Champions League mit 1:4 gegen Como und bei Bayer Leverkusen mit 0:2. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 15. August 2026 statt. Das Vorbereitungsspiel in der Allianz Arena gewann Bayern mit 3:1. In Pflichtspielen war Bayern überlegen: Im Februar 2026 gewann der Klub ein DFB-Pokal-Duell mit 2:0, im Januar 2026 folgte ein 5:1-Auswärtssieg in Leipzig in der Bundesliga. Bayern hat vier der letzten fünf Duelle gewonnen. Nur beim 3:3 in Leipzig im Mai 2025 gab die Mannschaft Punkte ab.