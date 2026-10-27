Vorschau auf Bayern gegen Magdeburg im DFB-Pokal

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 15:45 Allianz Arena

Ballon-d’Or-Gewinner Kane führt Bayern an

Der FC Bayern München empfängt Magdeburg am Mittwoch, 28. Oktober, um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT in der Allianz Arena zum DFB-Pokal-Spiel. Der frisch gekürte Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane steht hier womöglich nicht in der Startelf, dürfte aber trotzdem in aller Munde sein.

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Bayern erobert die Bundesliga-Tabellenspitze zurück

Obwohl Trainer Vincent Kompany fehlte, nachdem er am Freitag beim Zuschauen im Training zusammengebrochen war, schlug Bayern Freiburg im letzten Bundesliga-Spiel mit 3:1 und kehrte an die Tabellenspitze zurück. Für die Münchner war das ein starkes Ergebnis, nachdem sie zuvor wettbewerbsübergreifend drei von vier Spielen unentschieden gespielt hatten. Defensiv taten sie sich schwer: In den letzten fünf Partien kassierten sie neun Gegentore, erzielten in diesem Zeitraum aber selbst 16 Treffer.

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Warum sollte Magdeburg es nicht versuchen?

Magdeburg liegt nach neun Spielen mit 16 Punkten auf Platz fünf der 2. Bundesliga, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Zweiten Nürnberg. Nach dem jüngsten 6:1-Kantersieg gegen Karlsruher dürfte die Mannschaft voller Selbstvertrauen sein.

Wichtige Zahlen und Verletztenlage

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz und Aleksandar Pavlovic fallen bei Bayern aus.

Magdeburg hat in den vergangenen drei Spielzeiten zweimal das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht.

In den letzten fünf Pflichtspielen des FC Bayern fielen insgesamt 25 Tore.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Personal und Kader

In den Daten wird Vincent Kompany als Cheftrainer des FC Bayern München geführt. Tatsächlich wird jedoch Danks die Verantwortung übernehmen, nachdem Kompany am vergangenen Freitag zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der vollständige Stand der Bayern-Ausfälle, zu denen Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic und Bara Ndiaye gehören, wurde für diese Partie noch nicht offiziell aktualisiert. Weitere Informationen zum Personal sollen kurz vor dem Anpfiff folgen.

Magdeburg wird von Petrik Sander in das Duell geführt. Konkrete Angaben zu Verletzungen oder Sperren liegen derzeit nicht vor. Vor dem Spiel werden weitere Kaderinformationen erwartet.

Form

Der FC Bayern München hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Bayern in der Bundesliga mit 3:1 in Freiburg, nachdem es in der Champions League 2:2 gegen Arsenal gespielt hatte. Anfang Oktober schlug der FC Bayern RB Leipzig mit 6:1. In diesen fünf Partien erzielte Bayern 16 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Magdeburgs Bilanz aus den letzten fünf Spielen umfasst drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt schlug die Mannschaft den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga mit 6:1. Zuvor gewann sie gegen Hannover 96 und Kaiserslautern jeweils mit 3:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Dynamo Dresden. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Im verfügbaren direkten Vergleich sind zwei Begegnungen der beiden Vereine verzeichnet. Die jüngste war ein DFB-Pokal-Spiel am 1. November 2000, das bei Magdeburg mit 1:1 endete. Davor gewann Bayern im Mai 2009 ein Freundschaftsspiel in Magdeburg mit 3:2. Aus den beiden aufgeführten Partien steht für Bayern insgesamt ein Sieg und ein Unentschieden zu Buche.