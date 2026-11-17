Bayern München gegen FC Köln: Spieldetails

Bundesliga - Spielwoche 10 20. Nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Die Bundesliga kehrt nach der Länderspielpause im November mit einem klassischen Duell zwischen David und Goliath zurück

Bayern München empfängt den FC Köln in der Allianz Arena in München zu einem Bundesligaspiel, in das der Meister als souveräner Tabellenführer geht, während seine Verletztenliste immer länger wird.

Getty Images

Die Mannschaft von Vincent Kompany steht an der Spitze der Bundesligatabelle und zeigte zuletzt wettbewerbsübergreifend starke Leistungen. Der Trainer selbst ist nach einem gesundheitsbedingten Krankenhausaufenthalt erst kürzlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nach der Länderspielpause wird er voraussichtlich wieder auf der Bank sitzen.

Die Verletztenlage bereitet Bayern weiterhin Sorgen. Jamal Musiala und Luis Diaz haben sich im Training an ihr Comeback herangearbeitet und werden voraussichtlich zurückkehren. Serge Gnabry und Ismael Saibari fallen dagegen für den Rest des Jahres aus. Den jüngsten Rückschlag gab es bei Alphonso Davies: Er erlitt während seines Länderspieleinsatzes für Kanada einen Muskelriss in der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur. Der Klub bestätigte, dass er mehrere Wochen fehlen wird.

Getty Images

Köln reist in einer schwierigen Phase in die Allianz Arena und steht auf Platz 15 der Bundesligatabelle. Die Mannschaft von Rene Wagner hat nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen und muss ihre beste Leistung abrufen, um den Gastgebern Probleme zu bereiten.

Auch die Gäste haben Verletzungssorgen: Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga und Ragnar Ache fallen vor der Reise nach München allesamt aus.

Personal & Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle