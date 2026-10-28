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Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Vorschau auf das Duell der Schwergewichte im Klassiker

Bayern München - Borussia Dortmund
Bundesliga
Bayern München
Borussia Dortmund

Nach einem abgeklärten 3:1-Auswärtssieg in Freiburg empfängt Bayern München, das der Tabellenspitze hinterherjagt, eine beflügelte Borussia Dortmund. Der BVB reist nach einem dramatischen 3:2-Sieg gegen Werder Bremen im DFB-Pokal unter der Woche an.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Spieldetails

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Bundesliga - Spielwoche 8
Allianz Arena

Allianz Arena wird zur Bewährungsprobe für die Schwarzgelben

Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund in der Münchner Allianz Arena zu einem der brisantesten Duelle der Bundesliga. Nach sieben Spieltagen treffen die beiden Spitzenreiter aufeinander: Bayern steht auf Platz eins, Dortmund auf Platz zwei.

Für Bayern findet die Partie unter ungewöhnlichen Umständen statt. Cheftrainer Vincent Kompany brach am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Co-Trainer Aaron Danks übernahm daraufhin die Mannschaft. Unter seiner Leitung gewann Bayern am Sonntag mit 3:1 in Freiburg. Danks wird die Aufgabe weiter übernehmen, bis Kompany die Freigabe für seine Rückkehr erhält. Damit wird frühestens in einigen Wochen gerechnet.

Trotz der Unruhe zeigte Bayerns Mannschaft in Freiburg eine abgeklärte Leistung. Dayot Upamecano erzielte die Führung, Serge Gnabry legte das zweite Tor nach und Michael Olise machte nach einer nervösen Schlussphase in der Nachspielzeit den Sieg perfekt. Damit bleibt Bayern mit 17 Punkten Tabellenführer der Bundesliga.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

Dortmund geht unter Trainer Niko Kovac in guter Form in die Partie. Beim jüngsten Bundesliga-Auftritt gewann der BVB mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Zudem holte die Mannschaft in den vergangenen Wochen bei schwierigen Auswärtsspielen Punkte. Dortmund ist punktgleich mit Bayern und liegt nur wegen der Tordifferenz dahinter.

Bayerns Verletztenliste bleibt lang. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Tarek Buchmann stehen allesamt nicht zur Verfügung. Dortmund muss auf Emre Can, Giannis Konstantelias und Justin Lerma verzichten.

Personal und Kader

Bayern München vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Kompany

Dem FC Bayern München fehlen erneut zahlreiche Spieler der ersten Mannschaft. Torwart Manuel Neuer, Flügelspieler Luis Diaz, die Mittelfeldspieler Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic sowie Verteidiger Tarek Buchmann werden allesamt als verletzt geführt. Auch Cheftrainer Vincent Kompany steht weiterhin nicht zur Verfügung. Co-Trainer Aaron Danks betreut die Mannschaft weiter an der Seitenlinie. Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor Anpfiff ergänzt.

Borussia Dortmund muss verletzungsbedingt auf Emre Can, Giannis Konstantelias und Justin Lerma verzichten. Sperren sind für keine der beiden Mannschaften aufgeführt. Die voraussichtliche Startelf von Trainer Niko Kovac steht noch nicht fest und wird vor dem Spiel ergänzt.

Form

FCB

FCB - Form

FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
16/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BVB

BVB - Form

BOD
N1-0
FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der FC Bayern München hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die jüngste Partie war ein 3:1-Auswärtssieg in der Bundesliga beim SC Freiburg. Zuvor spielte Bayern in der Champions League 2:2 gegen Arsenal und schlug RB Leipzig in der Bundesliga mit 6:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 16 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Der 6:1-Erfolg gegen Leipzig war dabei die überzeugendste Leistung.

Borussia Dortmund hat von seinen letzten fünf Partien zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eine verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. In diesem Zeitraum gewann Dortmund außerdem in der Champions League auswärts mit 2:1 bei Sabah FK und spielte in der Liga 0:0 gegen Union Berlin. In den fünf Spielen erzielte Dortmund vier Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League gegen Bodoe/Glimt.

Direkter Vergleich

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenBorussia Dortmund
3
2
0
Deutschland Super Cup
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
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Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
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FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
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Bayern München
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2
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Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 22. August 2026 im Supercup statt. Der FC Bayern München gewann gegen Borussia Dortmund mit 2:1. Davor hatte Bayern am 28. Februar 2026 in der Bundesliga mit 3:2 in Dortmund gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern drei, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Dortmund. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
N
S
N
S
N
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
N
S
N
U
N
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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