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Bayern München gegen Arsenal: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
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H. Kane
B. Saka
D. Rice

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Arsenal. Wir sprechen über Taktik, Neuigkeiten zu den Teams, Form und mehr.

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Champions League - Spielwoche 3
Allianz Arena

Das Spiel zwischen Bayern München und Arsenal beginnt am 21. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Bayern bereitet sich eindrucksvoll auf die Prüfung gegen Arsenal vor

Bayern München überrollte RB Leipzig am Wochenende mit 6:1. Luis Diaz erzielte einen Hattrick, die weiteren Tore schossen Aleksandar Pavlovic, Harry Kane und Michael Olise. In seinen ersten drei Bundesliga-Heimspielen dieser Saison hat Bayern 18 Tore erzielt. Das 3:3 zuletzt bei Viking in der Champions League kam nach dem 5:0 gegen Bodo Glimt am ersten Spieltag überraschend.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Arsenal erkämpft sich den nächsten Sieg

Arsenal zeigte am Wochenende nicht seine beste Leistung, holte in der Premier League bei Nottingham Forest aber einen 1:0-Sieg. Damit verbesserte sich Arsenal gegenüber den beiden vorherigen Spielen im City Ground, die jeweils 0:0 endeten. Das Team von Mikel Arteta liegt drei Punkte hinter Premier-League-Spitzenreiter Manchester City und hat in dieser Saison bislang beide Champions-League-Spiele gewonnen: 1:0 bei Napoli und 3:0 zu Hause gegen Lille.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Wichtige Statistiken, Verletzungen und Sperren

  • Arsenal blieb in sechs seiner letzten acht Champions-League-Spiele ohne Gegentor.
  • Harry Kane hat in seiner Karriere 15 Tore gegen Arsenal erzielt und in neun Champions-League-Spielen in Folge für Bayern getroffen. Nur Cristiano Ronaldo traf jemals in mehr aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien (11).
  • Bayern muss wegen einer Sperre auf Michael Olise verzichten. Manuel Neuer verpasste den deutlichen Sieg gegen Leipzig wegen eines Fußproblems. William Saliba ist Arsenals einziger verbliebener Langzeitausfall.

Personal und Kader

Bayern München vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
page.match.formation.title
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FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeViktor GyökeresViktor Gyökeres
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany wird voraussichtlich Jonas Urbig ins Tor stellen, nachdem Manuel Neuer wegen einer Flüssigkeitsansammlung im Fuß ausgefallen ist. Für Bayerns voraussichtliche Startelf sind Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim und Nathaniel Brown in der Abwehr sowie Joshua Kimmich und Tom Bischof im Mittelfeld vorgesehen. Michael Olise, Luis Diaz und Lennart Karl sollen Harry Kane unterstützen. Abgesehen von der Situation im Tor sind keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Bis zum Anpfiff könnte es allerdings noch Neuigkeiten geben.

In Arsenals voraussichtlicher Aufstellung steht David Raya hinter einer Viererkette aus Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel und Ezri Konsa im Tor. Mikel Merino und Bruno Guimaraes sollen im zentralen Mittelfeld spielen, während Eberechi Eze, Declan Rice und Noni Madueke den Stürmer Viktor Gyokeres unterstützen. Für die Gäste sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Der Kader wird jedoch nach dem Premier-League-Spiel am Sonntag beurteilt.

Form

FCB

FCB - Form

ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
20/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
LIL
S3-0
NFO
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayern München hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen und zwei unentschieden gespielt, bei keiner Niederlage. Dabei erzielte Bayern 19 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 6:1 gegen RB Leipzig, das Bayerns Offensivstärke im nationalen Wettbewerb unterstrich. In der Champions League spielte Bayern 3:3 gegen Viking, in der Liga 2:2 gegen Augsburg. Das zeigt, dass Spiele ohne Gegentor trotz der vielen eigenen Treffer seltener geworden sind.

Arsenal hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen Brighton. Seitdem gewann Arsenal dreimal in Folge, darunter mit 3:0 gegen Lille in der Champions League und nach hartem Kampf mit 1:0 bei Nottingham Forest. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Defensivbilanz hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert.

Direkter Vergleich

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenFC Arsenal
3
1
1
Champions League
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FC Arsenal
ARS
3
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Bayern München
FCB
1
END
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Bayern München
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1
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ARS
0
END
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ARS
2
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Bayern München
FCB
2
END
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ARS
1
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Bayern München
FCB
5
END
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Bayern München
FCB
5
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FC Arsenal
ARS
1
END
14Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2025 aufeinander. Damals gewann Arsenal zu Hause in der Ligaphase der Champions League mit 3:1. Zuvor hatte Bayern im April 2024 einen 1:0-Heimsieg gefeiert, nachdem das Hinspiel derselben Begegnung im Emirates 2:2 geendet hatte. In den letzten fünf Champions-League-Duellen der beiden Klubs gab es jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. Bayerns zwei Siege im Jahr 2017, darunter ein 5:1 in der Allianz Arena, fielen allerdings deutlich aus.

Tabellenstand

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Ligaphase der Champions League steht Bayern München derzeit auf Platz zehn und Arsenal auf Platz sieben. Damit liegen beide Klubs im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs klar auf Qualifikationsplätzen.

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