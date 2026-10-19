Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Das Spiel zwischen Bayern München und Arsenal beginnt am 21. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Bayern bereitet sich eindrucksvoll auf die Prüfung gegen Arsenal vor

Bayern München überrollte RB Leipzig am Wochenende mit 6:1. Luis Diaz erzielte einen Hattrick, die weiteren Tore schossen Aleksandar Pavlovic, Harry Kane und Michael Olise. In seinen ersten drei Bundesliga-Heimspielen dieser Saison hat Bayern 18 Tore erzielt. Das 3:3 zuletzt bei Viking in der Champions League kam nach dem 5:0 gegen Bodo Glimt am ersten Spieltag überraschend.

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Arsenal erkämpft sich den nächsten Sieg

Arsenal zeigte am Wochenende nicht seine beste Leistung, holte in der Premier League bei Nottingham Forest aber einen 1:0-Sieg. Damit verbesserte sich Arsenal gegenüber den beiden vorherigen Spielen im City Ground, die jeweils 0:0 endeten. Das Team von Mikel Arteta liegt drei Punkte hinter Premier-League-Spitzenreiter Manchester City und hat in dieser Saison bislang beide Champions-League-Spiele gewonnen: 1:0 bei Napoli und 3:0 zu Hause gegen Lille.

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Wichtige Statistiken, Verletzungen und Sperren

Arsenal blieb in sechs seiner letzten acht Champions-League-Spiele ohne Gegentor.

Harry Kane hat in seiner Karriere 15 Tore gegen Arsenal erzielt und in neun Champions-League-Spielen in Folge für Bayern getroffen. Nur Cristiano Ronaldo traf jemals in mehr aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien (11).

Bayern muss wegen einer Sperre auf Michael Olise verzichten. Manuel Neuer verpasste den deutlichen Sieg gegen Leipzig wegen eines Fußproblems. William Saliba ist Arsenals einziger verbliebener Langzeitausfall.

Personal und Kader

Vincent Kompany wird voraussichtlich Jonas Urbig ins Tor stellen, nachdem Manuel Neuer wegen einer Flüssigkeitsansammlung im Fuß ausgefallen ist. Für Bayerns voraussichtliche Startelf sind Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim und Nathaniel Brown in der Abwehr sowie Joshua Kimmich und Tom Bischof im Mittelfeld vorgesehen. Michael Olise, Luis Diaz und Lennart Karl sollen Harry Kane unterstützen. Abgesehen von der Situation im Tor sind keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Bis zum Anpfiff könnte es allerdings noch Neuigkeiten geben.

In Arsenals voraussichtlicher Aufstellung steht David Raya hinter einer Viererkette aus Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel und Ezri Konsa im Tor. Mikel Merino und Bruno Guimaraes sollen im zentralen Mittelfeld spielen, während Eberechi Eze, Declan Rice und Noni Madueke den Stürmer Viktor Gyokeres unterstützen. Für die Gäste sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Der Kader wird jedoch nach dem Premier-League-Spiel am Sonntag beurteilt.

Form

Bayern München hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen und zwei unentschieden gespielt, bei keiner Niederlage. Dabei erzielte Bayern 19 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein 6:1 gegen RB Leipzig, das Bayerns Offensivstärke im nationalen Wettbewerb unterstrich. In der Champions League spielte Bayern 3:3 gegen Viking, in der Liga 2:2 gegen Augsburg. Das zeigt, dass Spiele ohne Gegentor trotz der vielen eigenen Treffer seltener geworden sind.

Arsenal hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen Brighton. Seitdem gewann Arsenal dreimal in Folge, darunter mit 3:0 gegen Lille in der Champions League und nach hartem Kampf mit 1:0 bei Nottingham Forest. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Defensivbilanz hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert.

Direkter Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2025 aufeinander. Damals gewann Arsenal zu Hause in der Ligaphase der Champions League mit 3:1. Zuvor hatte Bayern im April 2024 einen 1:0-Heimsieg gefeiert, nachdem das Hinspiel derselben Begegnung im Emirates 2:2 geendet hatte. In den letzten fünf Champions-League-Duellen der beiden Klubs gab es jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. Bayerns zwei Siege im Jahr 2017, darunter ein 5:1 in der Allianz Arena, fielen allerdings deutlich aus.

Tabellenstand

In der Ligaphase der Champions League steht Bayern München derzeit auf Platz zehn und Arsenal auf Platz sieben. Damit liegen beide Klubs im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs klar auf Qualifikationsplätzen.