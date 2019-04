Bayern-Verteidiger Mats Hummels optimistisch nach Verletzung gegen Fortuna Düsseldorf

Mats Hummels humpelte nach dem Auswärtssieg in Düsseldorf vom Platz. Im Anschluss gab sich der Innenverteidiger jedoch optimistisch.

Zwei Verletzungen haben die Feierstimmung beim nach dem souveränen 4:1 (2:0) über jäh gedämpft. Während Manuel Neuer aufgrund einer Wadenverletzung das Stadion auf Krücken verließ, humpelte Mats Hummels nach Schlusspfiff vom Platz, gab sich jedoch wenig später optimistisch.

Fast 93 Minuten lang war es gut gegangen, hatte der Oberschenkel gehalten. Doch dann habe es "ordentlich reingezogen", sagte Hummels nach dem Spiel in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt.

Angeschlagen sei er ins Spiel gegangen, erklärte Hummels, doch das habe bis zum Ende eigentlich "sehr gut funktioniert". Nur bis ganz zum Ende halt nicht. Denn als Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie beendet hatte, griff sich Hummels an den Oberschenkel und verließ leicht humpelnd den Platz.

Hummels kann Verletzung "nicht hundertprozentig greifen"

Was genau es ist, "werde ich heute Abend wissen", sagte Hummels dann frisch geduscht in der Mixed Zone. Er könne es "nicht hundertprozentig greifen", weil er in seiner Karriere bis dato nach eigenen Angaben wenig mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt habe.

Dennoch gab sich der 30 Jahre alte Innenverteidiger optimistisch, "dass es nur eine Sache von ein paar Tagen oder ein paar mehr Tagen ist. Solange wir nicht über Wochen reden, ist für mich alles in Ordnung".