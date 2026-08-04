Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat der niederländische Angreifer grünes Licht für einen Wechsel zu Juventus Turin gegeben. Demnach strebt Zirkzee eine Rückkehr in die Liga an, in welcher er 2022 beim FC Bologna seinen Durchbruch erlebte.









Juve steht einer Verpflichtung ebenfalls offen gegenüber, allerdings könnte ein Transfer nur unter bestimmten finanziellen Voraussetzungen über die Bühne gehen. So soll die Alte Dame ein Leihgeschäft mit einer nicht verpflichtenden Kaufoption bevorzugen, ähnlich wie es Manchester United in der vergangenen Saison bereits bei Marcus Rashford und dessen Leihe zum FC Barcelona handhabte.

Sollte sich das Paket um Zirkzee als zu kostspielig für die finanziell angeschlagenen Italiener herausstellen, hat Juve aber wohl auch Alternativen auf dem Zettel. Namentlich genannt werden die beiden Chelsea-Stürmer Emanuel Emegha und Liam Delap.

Bei Manchester United hat Zirkzee indes aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr. Unter Red-Devils-Coach Michael Carrick blieb dem Niederländer in der zurückliegenden Spielzeit oftmals nur die Rolle als Joker - in wettbewerbsübergreifend 26 Einsätzen gelangen ihm gerade einmal zwei Tore und ein Assist.

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Joshua Zirkzee galt schon im Winter-Transferfenster als Wechselkandidat

Zirkzee war erst im Sommer 2024 vom italienischen Erstligisten Bologna nach Manchester gewechselt. United zahlte damals über 40 Millionen Euro für den ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Bayern München, der dem deutschen Rekordmeister mit seinem Wechsel aufgrund einer horrenden Weiterverkaufsbeteiligung 20 Millionen Euro in die Kassen spülte. Zuvor hatten die Münchner schon 8,5 Millionen Euro für Zirkzee bei dessen Wechsel nach Bologna kassiert. Die Erwartungen an den Offensivspieler waren in Manchester entsprechend groß, doch konnte er sich im Old Trafford nicht nachhaltig durchsetzen.

Bereits im Winter-Transferfenster soll Zirkzee laut The Suneinen Wechsel in Betracht gezogen haben, um mehr Einsatzminuten zu sammeln. Ein möglicher Abgang kam jedoch nicht zustande, da die Vereinsführung entsprechende Gespräche stoppte. Bereits damals soll Juventus Turin seine Finger im Spiel gehabt haben.