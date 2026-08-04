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Zirkzee Manchester UnitedGetty Images
Christian Guinin

Bayern kassierte erst vor einem Sommer enorme Summe für ihn: Stürmer von Manchester United wohl mit Juventus einig

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J. Zirkzee
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Joshua Zirkzee strebt nach einer enttäuschenden Saison bei Manchester United den Wechsel zu Juventus Turin an. Eine Leihe soll die Rückkehr nach Italien jetzt ermöglichen.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat der niederländische Angreifer grünes Licht für einen Wechsel zu Juventus Turin gegeben. Demnach strebt Zirkzee eine Rückkehr in die Liga an, in welcher er 2022 beim FC Bologna seinen Durchbruch erlebte.


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Juve steht einer Verpflichtung ebenfalls offen gegenüber, allerdings könnte ein Transfer nur unter bestimmten finanziellen Voraussetzungen über die Bühne gehen. So soll die Alte Dame ein Leihgeschäft mit einer nicht verpflichtenden Kaufoption bevorzugen, ähnlich wie es Manchester United in der vergangenen Saison bereits bei Marcus Rashford und dessen Leihe zum FC Barcelona handhabte.

Sollte sich das Paket um Zirkzee als zu kostspielig für die finanziell angeschlagenen Italiener herausstellen, hat Juve aber wohl auch Alternativen auf dem Zettel. Namentlich genannt werden die beiden Chelsea-Stürmer Emanuel Emegha und Liam Delap.

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Bei Manchester United hat Zirkzee indes aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr. Unter Red-Devils-Coach Michael Carrick blieb dem Niederländer in der zurückliegenden Spielzeit oftmals nur die Rolle als Joker - in wettbewerbsübergreifend 26 Einsätzen gelangen ihm gerade einmal zwei Tore und ein Assist.

Joshua ZirkzeeGetty Images

Joshua Zirkzee galt schon im Winter-Transferfenster als Wechselkandidat

Zirkzee war erst im Sommer 2024 vom italienischen Erstligisten Bologna nach Manchester gewechselt. United zahlte damals über 40 Millionen Euro für den ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Bayern München, der dem deutschen Rekordmeister mit seinem Wechsel aufgrund einer horrenden Weiterverkaufsbeteiligung 20 Millionen Euro in die Kassen spülte. Zuvor hatten die Münchner schon 8,5 Millionen Euro für Zirkzee bei dessen Wechsel nach Bologna kassiert. Die Erwartungen an den Offensivspieler waren in Manchester entsprechend groß, doch konnte er sich im Old Trafford nicht nachhaltig durchsetzen.

Bereits im Winter-Transferfenster soll Zirkzee laut The Suneinen Wechsel in Betracht gezogen haben, um mehr Einsatzminuten zu sammeln. Ein möglicher Abgang kam jedoch nicht zustande, da die Vereinsführung entsprechende Gespräche stoppte. Bereits damals soll Juventus Turin seine Finger im Spiel gehabt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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