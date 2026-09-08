Bayern-Juwel künftig nicht mehr für Deutschland? "Er wird für den Kosovo spielen!"

Verliert Deutschland mit Erblin Osmani das nächste große Talent? Das behauptet indirekt jedenfalls Dr. Faruk Ajeti, Botschafter der Republik Kosovo in Deutschland und Dänemark, wobei ein Bild auf seinem Instagram-Kanal den 43-Jährigen dabei zeigt, wie er dem Mittelfeldspieler des FC Bayern den kosovarischen Pass überreicht.

"Es ist eine besondere Ehre, dass ich heute den Reisepass der Republik an unser Bayern-Talent Erblin Osmani übergeben konnte und eine großartige Nachricht für den kosovarischen Fußball verkünden kann: Erblin wird für den Kosovo spielen!", schrieb der promovierte Politikwissenschaftler in seinem Beitrag.

Weder der Spieler selbst noch sein Management sollen sich zu dem Post vom vergangenen Freitag bislang geäußert haben, wobei die Bild nun berichtet, dass eine endgültige Entscheidung über die Verbandszukunft des 17-Jährigen, der bislang für die U16 und U17 des DFB aufgelaufen war, noch nicht gefallen ist.

Die anstehende Länderspielpause könnte für Klarheit sorgen, ob Osmani künftig für das Heimatland seiner Eltern auflaufen oder dem DFB doch treu bleiben wird. Dem Deutsch-Kosovaren wird jedenfalls eine große Zukunft vorausgesagt.

Bayern-Coach Vincent Kompany ließ ihn bereits vergangene Saison regelmäßig mit den Profis trainieren und verhalf ihm sogar zu seinem Debüt in der Bundesliga, als Osmani am 27. Spieltag beim 4:0 gegen Union Berlin in der 87. Minute für Leon Goretzka eingewechselt wurde.