Bayern-Flop Bouna Sarr: Mal wieder kommt ihm die Realität in die Quere

In Deutschland sorgte Sarr zuletzt im Frühjahr 2026 für Schlagzeilen, als er enthüllte, dass er Hansi Flick einst für einen Betreuer beim deutschen Rekordmeister gehalten habe. Sportliche Aufmerksamkeit hatte er da schon lange nicht mehr erregt. Am 11. November 2023, vor mittlerweile fast drei Jahren, lief Sarr letztmals für den FC Bayern auf. Überraschend war der Senegalese für Alphonso Davies beim 4:2-Sieg gegen den FC Heidenheim in die Startelf gerückt und durfte sich als linker Außenverteidiger beweisen. Die Partie war sinnbildlich für seine Zeit beim FCB und so ließen sich seine durchaus bemühten 90 Minuten anschließend mal wieder mit einem Wort zusammenfassen: unglücklich. Vorne eine Riesenchance verpasst, hinten vor allem mit Fehlpässen auffällig.

Danach wurde er nicht mehr mit Ball am Fuß in der Allianz Arena gesichtet. Das lag allerdings nicht einmal nur an seinen wenig überzeugenden Leistungen, sondern an seinem schier unfassbaren Verletzungspech. Patellasehnenprobleme, Knie-OP und ein Kreuzbandriss. Sarr selbst nannte die Zeit später "Verletzungs-Hölle" und dachte angeblich intensiv über ein Karriereende nach. Die Bayern hatten keine Verwendung für ihn und ließen seinen Vertrag 2024 nach insgesamt nur 1293 Einsatzminuten in vier Jahren einfach auslaufen. Der Senegalese war über 30, das Ende seiner Laufbahn hätte niemanden überrascht. Doch er kämpfte.

"Ich glaube nicht, dass ich durch die Verletzung all meine Qualitäten verloren habe. Ich bin 32 Jahre alt und denke, dass ich noch bis 37 oder 38 spielen kann", zeigte er sich Ende 2024 angriffslustig. Nur war er allein mit seiner Meinung. Ein Verein, der den gleichen Glauben hatte, ließ sich nicht finden. Erst nach vielen quälenden Trainingseinheiten und Selbstzweifeln öffnete sich im November 2025 in Metz eine kleine Tür. Ausgerechnet in Metz.

Nach 18 Monaten ohne Verein: Bouna Sarr kehrt in die Heimat nach Metz zurück

Hier hatte Sarrs Karriere beim FC einst hoffnungsvoll begonnen. Er spielte in der Jugend für die "Grenats" und absolvierte seine ersten Spiele als Profi. Doch auch bei der alten Liebe gab es nichts geschenkt. Der Rechtsverteidiger sollte sich vor knapp einem Jahr erst einmal beim Probetraining empfehlen. Sein Fitnesszustand bereitete nach zwei Jahren ohne Profieinsatz und anderthalb Jahren ohne Profiverein große Sorgen und Fragezeichen. Er sollte erst einmal "seine Fitness unter Beweis stellen", wusste L'Equipe, was von dem Rückkehrer gefordert war.

Und der lieferte ab. Sarr hatte sich in der Zwischenzeit in Dubai aufgehalten und dort bei Jugendmannschaften mittrainiert, aber auch mit Davies, Denis Zakaria, Mathys Tel, Ramy Bensebaini und Michy Batshuayi zusammengearbeitet. Nachdem er sich in seiner Heimat mehrere Monate aufriss war es am Deadline Day im Februar 2026 endlich soweit: "Ich freue mich sehr, nach Hause zurückzukehren." Er erhielt einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

"Ich habe nur ein Ziel: den Klassenerhalt für diesen Verein zu sichern, der es verdient, in der Ligue 1 zu bleiben, und ich werde alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen", gab er in der ersten Pressemitteilung direkt den Routinier und Führungsspieler neben dem Platz. Er war der Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Was alles über Zustand des FC, der regelmäßig von seinen Fans ausgepfiffen wurde, aussagte.

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Bouna Sarr beim FC Metz: Individueller Erfolg mit einem großen Problem

Individuell war seine Rückkehr eine Erfolgsgeschichte im Schnelldurchlauf: Erst Bankplatz, zwei Wochen später das Debüt, dann der erste Startelfeinsatz, plötzlich unumstrittener Stammspieler und im Saisonendspurt sogar Kapitän.

Nur eine Sache durfte er nicht feiern: einen Sieg. Zwölfmal auf dem Feld, vier Unentschieden, acht Niederlagen. Logisch, dass der Klassenerhalt so nicht klappte. "Wir waren nicht immer auf dem erforderlichen Niveau", musste Sarr eingestehen, doch übte sich nach dem feststehenden Gang in die Ligue 2, direkt in seiner Paraderolle als nie aufgebender Kämpfer: "Wir müssen aus dieser Saison lernen, damit der FC Metz wieder aufsteigt."

Damit das gelingen kann, wurde Sarr, der parallel in neuer Rolle als Dauerbrenner zu überzeugen wusste, direkt mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Metz legte ihm ein neues Arbeitspapier über zwei Jahre vor, für das dritte Jahr gibt es sogar auch eine Option. Sarr war sowas von zurück im Geschäft. Der mittlerweile 34-Jährige könnte womöglich mit seiner Prognose recht behalten und doch noch bis 37 oder 38 spielen. Es wäre fast ein Wunder!

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Absurde Statistiken! Neuer Metz-Trainer übersteht keine 100 Tage - Sarr feiert einen Sieg in 1.000 Tagen

Doch auf dem Weg zum Happy End kam Sarr direkt wieder die Realität in die Quere. "Diese schnelle Vertragsverlängerung ermöglicht es mir, mich körperlich gut vorzubereiten", verkündete der gebürtige Lyoner noch euphorisch bei seiner Unterschrift. Doch so gut er fitnessmäßig auch vorbereitet war, machte ihm wieder einmal eben jener Körper einen Strich durch die Rechnung. Im letzten Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern verletzte er sich am Knöchel. Schon wieder Sorgen um den neuen alten Kapitän, der betonte, stets "positiv" zu bleiben.

Der Rechtsverteidiger, der in seiner langen Verletzungspause zeitweise zum Berufsoptimisten umgeschult hatte, sah von der Tribüne, wie seine Mannschaft auch ohne ihn mit einem Sieg in die Mission Wiederaufstieg startete. Für Sarr war das klar: "Wir wissen ganz genau, dass der FC Metz in diesem Jahr der Favorit sein wird, denn wir kommen aus der Ligue 1 und Metz ist ein Verein, der es schafft, ziemlich schnell wieder aufzusteigen." Es ist ihm, den die Binde am Arm "mit Stolz erfüllt" und "eine Möglichkeit gibt, diesem Verein zu helfen", ein Herzensanliegen. Vor über einem Jahrzehnt hatte er schon einmal als Youngster großen Anteil an einem Aufstieg bei seinem Heimatverein.

Doch kaum kehrte er nun zurück auf den Platz, blieb der Erfolg aus. Der Auftaktsieg blieb der einzige Dreier in den ersten vier Spielen beim selbsternannten Aufstiegsfavoriten Nummer eins. Gegen Rodez AF feierte Sarr dann aber Anfang September die Erlösung. Das 4:1 war sein erster Sieg auf dem Platz seit 998 Tagen.

Es ist allerdings auch schon wieder sein letzter. Die emotionale Achterbahn Sarrs in Metz rast seitdem wieder bergab. Auf dem Platz fällt er weder negativ noch positiv besonders auf. Offensiver Output fehlt genauso wie grobe Patzer. Doch nach den Spielen muss er sich stets als Erster der Presse stellen und als Anführer der jungen Truppe die Krise erklären. Metz hängt im Mittelfeld fest. Und Metz wird nervös. Trainer Luc Holtz, der im Nordosten Frankreichs erst im Sommer das Amt übernommen hatte, überlebte keine 100 Tage im Amt und flog in der Länderspielpause raus.

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Neustart misslingt: Metz und Sarr weiter in der Krise

An der Seitenlinie steht nun Gregory Proment, der den FC zurück ins Aufstiegsrennen führen soll. Der 47-Jährige begegnete Sarr einst noch selbst als Spieler bei Metz auf dem Feld und machte direkt klar, dass sein alter Mitspieler weiterhin der Kapitän des Teams bleiben soll: "Natürlich, ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Bouna ist für mich jemand Besonderes, weil wir uns sehr gut verstehen und gemeinsam Großes erreicht haben – ganz abgesehen davon, dass er eine beeindruckende Karriere hinter sich hat."

Alles beim Alten. Allerdings auch auf dem Feld. Am vergangenen Montag setzte Proment sein Debüt ordentlich in den Sand. Nach einer guten halben Stunde lag Metz in Dijon schon mit 0:3 in Rückstand (2:4 Endstand). Sarr patzte nicht direkt, war aber beim 0:1 zu passiv, beim 0:3, das auch über seine Abwehrseite fiel, nicht in Sichtweite und musste beim späteren 1:4 aus nächster Nähe zusehen, wie sein Gegenspieler von einem Torwartpatzer profitierte.

Nach nur zwei von acht gewonnenen Zweikämpfen präsentierte er sich immerhin erneut stabil am Mikrofon: "Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen, denn diese Niederlage geht auf unser Konto - das der Spieler." Und dass Sarr nach seiner langen Leidenszeit überhaupt wieder regelmäßig einer dieser Spieler ist und sportliche Schlagzeilen liefert, bleibt derzeit wohl die einzig positive Nachricht beim gleichermaßen ambitionierten und enttäuschenden Tabellenzehnten.

Bouna Sarr: Seine Karrierestationen

2011-2014 FC Metz B 2012-2015 FC Metz 2015-2020 Olympique Marseille 2020-2024 FC Bayern München 2026- FC Metz







