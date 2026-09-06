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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Bayern-Boss Max Eberl kritisiert Fans des FC Schalke für den Umgang mit Manuel Neuer

Bundesliga
Schalke 04 - Bayern München
Schalke 04
Bayern München
M. Neuer

Wieder einmal wird Manuel Neuer an alter Wirkungsstätte ausgepfiffen und beleidigt. Er selbst gibt sich entspannt, sein Chef übt Kritik.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat die Pfiffe und Beleidigungen gegen Manuel Neuer beim 0:0 gegen den FC Schalke 04 scharf kritisiert. Für Eberl gingen die Reaktionen der S04-Anhänger deutlich zu weit.

"Schalke-Fans – 95 Prozent, Chapeau, für das sie getan haben – das andere … Sie sollten stolz darauf sein, dass sie einen so großartigen Typen in ihrer Jugendakademie ausgebildet haben, der anschließend den Sprung in den Weltfußball geschafft hat, zum besten Torhüter der Welt und zum Weltmeister wurde. Dann gehören sich solche Kraftausdrücke nicht. Man kann pfeifen, weil man gegen Bayern ist, aber diese Ausdrücke braucht es nicht", sagte Eberl nach der Partie.

Neuer, der beim FC Schalke 04 ausgebildet wurde und 2011 für 30 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern wechselte, bekam die Abneigung der Schalker Anhänger bei seiner Rückkehr deutlich zu spüren. Schon beim Aufwärmen schlug ihm die geballte Abneigung der Nordkurve entgegen und auch später wurde der Weltmeister von 2014 bei nahezu jedem Ballkontakt ausgepfiffen sowie mit Gesängen bedacht. Unter anderem skandierten sie: "Wir sind Schalker und du nicht."

Ein Appell von Ex-Profi Olaf Thon, einst auch für S04 und FCB aktiv, der vor dem Spiel "Respekt und Akzeptanz" statt Pfiffe für Neuer gefordert hatte, war also erfolglos. Auch Thons Ex-Mitspieler Lothar Matthäus sagte bei Sky: "Eigentlich sollten sie Manuel Neuer mit Applaus empfangen, gerade in seinem letzten Bundesliga-Jahr." Aber die Vergangenheit "zählt wenig", so Matthäus.

Manuel Neuer "genießt" mutmaßlich letztes Spiel auf Schalke

Von seiner besonderen Beziehung zu seinem Jugendklub ließ sich Neuer trotz der Unmutsbekundungen jedoch nicht abbringen. Im Gegenteil: Für ihn war die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ein besonderer Moment: "Es war schön, wieder hier zu sein. Ich habe 20 Jahre hier verbracht und alles gelernt. Meine Familie lebt hier. Ich habe es wirklich sehr genossen."

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Für Neuer könnte es zugleich der letzte Auftritt auf Schalke als Profi gewesen sein. Der 40-Jährige absolviert möglicherweise seine letzte Saison und steht beim FC Bayern nur noch bis zum Ende der Spielzeit unter Vertrag."Ich habe in den vergangenen Wochen schon öfter über meine Zukunft gesprochen und rechne nicht damit, dass ich in der Veltins-Arena noch einmal auflaufen werde", so Neuer.

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