FC Bayern: Herbert Hainer zeigt sich von Wappen-Kuss bei David Alabas Real-Madrid-Präsentation überrascht

FCB-Präsident Hainer hat sich dazu geäußert, dass Alaba bei seinem ersten Auftritt im Real-Trikot das Wappen geküsst hat. Dies habe ihn verwundert.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, hat sich verwundert darüber gezeigt, dass Ex-Bayern-Profi David Alaba bei seiner Vorstellung in Madrid direkt das Wappen seines neuen Arbeitgebers küsste.

Bei Bild Live sagte der 67-Jährige: "Ich war auch ein bisschen überrascht von der Aktion, nachdem er so lange bei uns und Teil des FC Bayern München war. Aber das ist das Leben."

Angesichts der zwölf Jahre, die Alaba beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag stand, können Hainers Worte durchaus als kleiner Seitenhieb verstanden werden.

Alaba zu Real Madrid: Bayern-Präsident Hainer mit Seitenhieb in Richtung Alaba

Folgerichtig ließ der FCB-Präsident auch nicht gelten, dass Berater Pini Zahavi alleinschuldig an den hohen Gehaltsforderungen Alabas gewesen sein soll. Jene Forderungen hatten zum Scheitern der Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern geführt. Hainer sagte:: "Man darf das nicht immer auf die Berater schieben, denn letztendlich hat der Spieler den Berater beschäftigt und unter Vertrag genommen. Insofern wird der Berater nichts machen, was der Spieler nicht will, sondern umgekehrt."

Die Verhandlungen des FCB mit Alaba wurden in der Öffentlichkeit heiß diskutiert. Unter anderem bezeichnete Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß Berater Zahavi als "geldgierigen Piranha".