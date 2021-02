Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern live: Die Europa League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Europa League kämpft Bayer Leverkusen gegen die Young Boys Bern um den Achtelfinaleinzug. Goal begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

Bayer 04 Leverkusen empfängt im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League die Youngs Boys Bern. Anpfiff ist um 21 Uhr in der BayArena.

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Teams bereits einen wilden Fight. So glich Leverkusen einen 0:3-Halbzeit-Rückstand aus, Bern gelang jedoch kurz vor Schluss doch noch der Siegtreffer. Mit dem 4:3 aus dem Hinspiel gehen die Schweizer also mit der besseren Ausgangslage in die Partie.

Wer zieht in das Achtelfinale der Europa League ein? Goal liefert Euch Bayer 04 Leverkusen vs. Youngs Boys Bern im LIVE-TICKER. Unter diesem Link bekommt Ihr zudem alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Bayer 04 Leverkusen - Young Boys Bern (Hinspiel: 3:4) Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Lomb - Dragovic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Wirtz, Aranguiz, Sinkgraven - Bailey, Schick, Diaby Aufstellung Young Boys Bern Von Ballmoos - Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort - Fassnacht, Aebischer, Lauper - Elia, Siebatcheu, Moumi Ngamale Gelbe Karten -

12. | Die Werkself versucht immer wieder, mit schnellen Kombinationen in den Strafraum zu kommen. Bisher sind die Zuspiele zu ungenau, Bern steht zudem kompakt und macht die Räume dicht.

8. | Bern macht Druck: Fassnacht hat vor dem Strafraum Platz und hebt die Kugel vor den Fünfer, wo Tah vor Siebatcheu zur Stelle ist.



4. | Nächster Vorstoß: Moumi Ngamaleu geht mit Tempo links an den Strafraum. Tah ist rechtzeitig bei ihm und klärt zur Ecke, die keine Chance einbringt.

3. | Erste Ecke Bern: Aebischer bringt den Ball von rechts an den kurzen Pfosten, wo Schick die Chance mit dem Kopf klärt.

1. | Leverkusen hat Anstoß und spielt heute in schwarzen Trikots, Bern in Grau-Rot.

1. | Anpfiff! Der Ball rollt in der BayArena.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Der Italiener Davide Massa wird die Partie leiten.

vor Beginn | Für Bern-Trainer Gerardo Seoane gilt, einen kühlen Kopf zu bewahren: "Wir müssen damit rechnen, dass es in Leverkusen womöglich wieder ein Up-and-Down gibt. Wir müssen bei jedem Spielstand die Ruhe bewahren und wie beim Hinspiel versuchen zu reagieren."

vor Beginn | Nach der furiosen Niederlage im Hinspiel ist für Peter Bosz die Ausganslage klar: "Wenn wir gewinnen, kommen wir weiter", sagte der Leverkusen-Trainer: "Wenn wir gewinnen und nicht weiterkommen, wird es ein sehr, sehr, sehr spektakuläres Spiel."

vor Beginn | Trotz der 3:4-Niederlage im Hinspiel darf sich Leverkusen gute Chancen ausrechnen, das Achtelfinale zu erreichen. Die letzten vier Teams, die im Europapokal ihr Hinspiel auswärts verloren, aber dabei mindestens drei Treffer erzielt haben, haben die nächste Runde erreicht. Zuletzt glückte dies Monaco 2016/17 im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City (3:5 auswärts, 3:1 zuhause).

vor Beginn | Die Young Boys haben ihre letzten zwei Auswärtsspiele in der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs verloren, 2010/11 gegen Zenit St Petersburg und 2014/15 gegen Everton.

vor Beginn | Leverkusen hat seine letzten fünf Heimspiele in der Europa League gewonnen. Damit haben sie ihre bisherige Europapokal-Bestmarke eingestellt. In den letzten drei Heimspielen gelangen ihnen 14 Tore.

vor Beginn | Unverzichtbar: Als einziger Feldspieler beider Teams stand Silvan Hefti in dieser EL-Saison inklusive heute in allen Spielen in der Startelf.

vor Beginn | Europapokal-Elf: Bei den Young Boys ist es genau die gleiche Startelf, die vor einer Woche das Hinspiel mit 4:3 gewann.

vor Beginn | Bei Bern gibt es nach dem 2:0 gegen Servette gleich sieben Änderungen: Nur David von Ballmoos, Christian Fassnacht, Michel Aebischer und Fabian Lustenberger standen am Wochenende ebenfalls in der Startelf.

vor Beginn | So beginnt Bern: von Ballmoos - Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort - Fassnacht, Aebischer, Lauper - Elia, Siebatcheu, Moumi Ngamaleu.vor Beginn

vor Beginn | Vier Änderungen bei Leverkusen nach dem 1:1 in Augsburg: Jonathan Tah, Aleksandar Dragovic, Daley Sinkgraven und Jeremie Frimpong starten für Wendell, Timothy Fosuh-Mensah, Sven Bender und Kerem Demirbay.

vor Beginn | Die Startelf von Leverkusen: Lomb - Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Frimpong, Wirtz - Bailey, Schick, Diaby.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel der Zwischenrunde der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und den Young Boys Bern.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayer 04 Leverkusen:

Lomb - Dragovic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Wirtz, Aranguiz, Sinkgraven - Bailey, Schick, Diaby

Die Young Boys Bern setzen auf folgende Aufstellung:

Von Ballmoos - Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort - Fassnacht, Aebischer, Lauper - Elia, Siebatcheu, Moumi Ngamale

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Druck auf Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz vor dem Zwischenrunden-Rückspiel gegen den Schweizer Meister Young Boys ist groß. Nach dem turbulenten 3:4 nach 0:3-Rückstand im Hinspiel, ist die Mannschaft des Niederländers am Donnerstag (21.00 Uhr live auf DAZN) zum Siegen verdammt. Dazu muss die Werkself mal wieder ein konstante Leistung über die kompletten 90 Minuten abrufen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

"Wir müssen uns immer hinterfragen, warum wir es nicht schon vorher abgerufen haben und so viele Schwankungen haben. Das müssen wir verbessern", forderte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Es gebe immer wieder "knifflige Phasen in einer Saison, in denen eine Mannschaft unter Druck steht", sagte der 39-Jährige, der aber Zuversicht für das Rückspiel ausstrahlt: "Was mich optimistisch macht, ist, dass wir immer wieder gezeigt haben, wie zum Beispiel gegen Stuttgart oder auch gegen Bern, dass wir mit der richtigen Umstellung eine ganz andere 2. Halbzeit spielen können."

Bereits vor dem frühen und indiskutablen 0:3 im "kleinen Europapokal" in Bern hatte Leverkusen in der Bundesliga gegen Mainz in der Schlussphase eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben.

Insgesamt gewann Bayer im neuen Jahr nur drei von zwölf Pflichtspielen, die Vorschusslorbeeren aus der Hinrunde sind längst verspielt. Wirklich überzeugen konnten die Rheinländer zuletzt nur ganz selten.

Rolfes' Erwartung ist deshalb, "dass wir diese guten Leistungen im letzten Drittel der Saison häufiger abrufen", stellt Rolfes klar. Verzichten muss Bosz gegen Bern weiterhin auf Stammtorhüter Lukas Hradecky. Der finnische Nationalkeeper laboriert an einer Achillessehnenverletzung und muss noch bis voraussichtlich Ende März pausieren.

Wann der Torwart wieder trainieren kann, ist nach Klubangaben abhängig vom Heilungsverlauf. Zudem fällt Ex-Kapitän Lars Bender weiter aus. Der 31-Jährige hatte Ende Januar neben einer Muskelverletzung eine Quetschung des rechten Außenmeniskus erlitten, die sich zu einem Riss entwickelte. Am vergangenen Freitag wurde er deshalb operiert.

Bayer 04 Leverkusen vs. Young Boys Bern im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Duell im Überblick