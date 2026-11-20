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Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 BayArena

Bayer Leverkusen empfängt den SC Paderborn in der BayArena in Leverkusen zum Bundesligaduell. Für die Werkself geht es darum, nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Boden in der Tabelle gutzumachen.

Leverkusen durchlebt eine unruhige Phase. Drei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen – darunter ein 0:3 gegen Hoffenheim und ein 2:4 gegen den VfB Stuttgart – haben die Erwartungen gedämpft. Zuletzt gab es immerhin einen 2:1-Sieg bei 1. FC Köln, der etwas Stabilität signalisiert.

Paderborn reist mit gemischter Bilanz an. Die Ostwestfalen holten zuletzt ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt, zuvor trennten sie sich torlos von Gladbach. Der 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV zeigt, dass die Mannschaft von Ralf Kettemann Punkte holen kann – auch wenn die Konstanz fehlt.

Im Hintergrund sorgt das Transferpoker um das 17-jährige Gladbacher Talent Wael Mohya für Gesprächsstoff rund um die Werkself. Leverkusen soll ernsthaftes Interesse bekundet haben – doch zunächst zählt die Bundesliga.

Alle Infos zur Übertragung, zur Aufstellung und zur Vorschau gibt es hier im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei Bayer Leverkusen und Paderborn los?

Bayer Leverkusen kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Werkself mit 2:1 bei 1. FC Köln, kassierte davor jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Marseille in der Europa League. In den fünf Spielen erzielte Leverkusen elf Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer – eine Bilanz, die auf Schwankungen in der Defensive hindeutet.

Paderborn holte aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage – die Partie gegen Braunschweig (4:1-Sieg im Freundschaftsspiel) nicht mitgerechnet. In der Bundesliga trennte sich der Klub zuletzt 2:2 von Eintracht Frankfurt, zuvor gab es ein 0:0 gegen Gladbach. Der 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV war das einzige Ligaerfolg in diesem Zeitraum.

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Form

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: Die Tabellen