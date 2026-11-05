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Bayer Leverkusen vs. Marseille heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen - Marseille
Bayer Leverkusen
Marseille
Europa League

In der Europa League spielt Bayer Leverkusen gegen Marseille. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Bayer Leverkusen vs. Marseille: Anstoßzeit

crest
Europa League - Spielwoche 4
BayArena

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Marseille beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Bayer Leverkusen vs. Marseille heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Marseille wird in Deutschland live auf RTL und RTL+ übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Bayer Leverkusen und Marseille los?

Bayer Leverkusen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Werkself drei Siege bei zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 2:4 gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Positiv stach ein 5:2 im DFB-Pokal gegen Nürnberg heraus. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte zehn.

Marseille präsentiert sich in starker Verfassung und gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele. Das jüngste Resultat war ein 2:0-Erfolg gegen Toulouse in der Ligue 1. Zuvor bezwang OM Le Havre mit 4:3. Lediglich in der Europa League gab es Rückschläge – eine 0:1-Niederlage gegen Olympiakos und ein 1:0-Gegentor gegen Sturm Graz. Insgesamt traf Marseille in den letzten fünf Spielen zwölfmal und ließ vier Gegentore zu.

B04

B04 - Form

SCF
S2-1
OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OM

OM - Form

OLY
N0-1
SCO
S2-5
SGR
N1-0
LEH
S4-3
TFC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Marseille Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Form

B04

B04 - Form

SCF
S2-1
OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OM

OM - Form

OLY
N0-1
SCO
S2-5
SGR
N1-0
LEH
S4-3
TFC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenMarseille
1
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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