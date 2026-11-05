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Bayer Leverkusen vs. Marseille: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 BayArena

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Marseille beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Bayer Leverkusen vs. Marseille heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Marseille wird in Deutschland live auf RTL und RTL+ übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Bayer Leverkusen und Marseille los?

Bayer Leverkusen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Werkself drei Siege bei zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 2:4 gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Positiv stach ein 5:2 im DFB-Pokal gegen Nürnberg heraus. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte zehn.

Marseille präsentiert sich in starker Verfassung und gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele. Das jüngste Resultat war ein 2:0-Erfolg gegen Toulouse in der Ligue 1. Zuvor bezwang OM Le Havre mit 4:3. Lediglich in der Europa League gab es Rückschläge – eine 0:1-Niederlage gegen Olympiakos und ein 1:0-Gegentor gegen Sturm Graz. Insgesamt traf Marseille in den letzten fünf Spielen zwölfmal und ließ vier Gegentore zu.

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Form

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Die Tabellen