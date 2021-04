Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Bundesliga

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen den 1. FC Köln. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Derby-Zeit in der Bundesliga! Bayer Leverkusen empfängt am 29. Spieltag den 1. FC Köln. Das Spiel wird am heutigen Samstag, 17. April, um 18.30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

Nur wenige Kilometer Luftlinie trennen Leverkusen und Köln. Dementsprechend steckt in jedem Duell zwischen Bayer und dem FC immer viel Brisanz.

Diese wird vor dem heutigen Aufeinandertreffen durch die Tabellensituation der beiden Klubs noch verschärft. Bayer Leverkusen braucht im Kampf um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison jeden Punkt.

Den braucht der 1. FC Köln auch - aber im Abstiegskampf. Den "Geißböcken" droht als Vorletzter der Gang in die 2. Bundesliga. In den vergangenen acht Spielen gelang Köln kein Sieg, was den Absturz auf den 17. Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem 15., bedeutete.

Nach der jüngsten Niederlage gegen Mainz 05 wurde Trainer Markus Gisdol entlassen. Jetzt soll Friedhelm Funkel den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Goal hat für Euch alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live sehen: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 29. Spieltag Datum Samstag, 17. April, 18.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Das Spiel der Bundesliga heute live im TV verfolgen

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen mit Anpfiff um 18.30 Uhr liegen bei Sky. Dementsprechend zeigt der Bezahlsender heute Leverkusen gegen Köln live im Pay-TV.

In der Saison 2020/21 durften gemäß den Vereinbarungen vom ZDF nur drei Spiele live im Free-TV übertragen werden. Der Großteil der Live-Übertragungsrechte liegt bei Sky und dem Streamingdienst DAZN.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im TV: Sky

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird heute auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt dort jeweils um 17.30 Uhr.

Voraussetzung, sich das Spiel ansehen zu können, ist ein Sky-Abonnement. Wie man sich ein solches zulegen kann und welche unterschiedlichen Abos es gibt, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Das Spiel der Bundesliga heute live im LIVE-STREAM

Sky bietet zu allen Bundesligaspielen die Möglichkeit, sich das jeweilige Spiel auch im LIVE-STREAM anzusehen. Wer das machen möchte, dem stehen zwei Alternativen offen - nämlich Sky Go und Sky Ticket. Für beide Apps gibt es einen kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da das Streamingportal in jedem Paket inbegriffen ist.

Um Sky Go zu nutzen, müsst Ihr Euch lediglich die App downloaden und Euch danach noch mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Für Kurzentschlossene ist das Sky Ticket eine willkommene Alternative - und auch wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollt. Sky Ticket ist ab einem Betrag von 9,99 Euro pro Monat zu haben. Ein weiterer Vorteil: Sky Ticket kann jederzeit wieder gekündigt werden. Hier gibt es Informationen zu Sky Ticket.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Ob Friedhelm Funkel bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank des 1. FC Köln die Aufstellung stark verändern wird, erfahren wir etwa eine Stunde vor Anpfiff, wenn die Aufstellungen offiziell vorliegen. Hier erfahrt Ihr dann zeitnah, mit welcher Aufstellung Leverkusen und der 1. FC Köln auflaufen werden.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Goal macht`s möglich

Bei Goal gibt es wie zu jedem Bundesligaspiel selbstverständlich auch einen LIVE-TICKER zur Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Hier entgeht Euch nichts!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Die Highlights auf DAZN

Etwa 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr bei DAZN die Höhepunkte des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln in einem Video sehen. Das ist kein einmaliges Angebot des Streamingdienstes - DAZN zeigt die Highlights zu jedem Spiel der Bundesliga und auch der 2. Liga kurz nach Abpfiff des Spieles auf seiner Plattform.

DAZN hat mit ausgewählten Spielen der Bundesliga, der Champions League, Europa League, LaLiga und weiteren europäischen Top-Ligen und Pokalwettbewerben ein umfangreiches Angebot an Live-Fußball in seinem Programm.

Dieses ist im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

