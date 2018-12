Bayer Leverkusen: Rudi Völler bald weg? Peter Bosz angeblich im Anflug

In den sportlichen Führungspositionen der Werkself könnte sich in naher Zukunft offenbar eine Menge ändern.

Die Zeit von Rudi Völler könnte sich bei Bayer Leverkusen schneller als zunächst vermutet dem Ende zuneigen. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, sei der 58-Jährige "amtsmüde" und denke darüber nach, nach über 13 Jahren in verschiedenen Positionen, vor allem als Sportdirektor sowie seit Juli 2018 als Geschäftsführer Sport, bei Bayer aufzuhören.

Sogar ein sofortiger Abgang zum Jahreswechsel hin sei demnach denkbar, spätestens im Sommer soll dann aber definitiv Schluss sein.

Rudi Völler deutete bereits nahenden Bayer-Abgang ein

Bereits Ende November hatte der ehemalige deutsche Nationalspieler anklingen lassen, dass er sich in nicht allzu ferner Zukunft zurückziehen werde. "Es ist an der Zeit, die Zukunft von Bayer Leverkusen einzuläuten", sagte Völler bei der Vorstellung von Ex-Profi Simon Rolfes als neuer Sportdirektor. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Dass es nun deutlich schneller als zunächst vermutet vonstatten gehen könnte, hängt wohl auch mit der weiter schwierigen sportlichen Situation zusammen.

Trotz des 2:1-Sieges zuletzt bei Schalke 04 unter der Woche hinkt die Werkself mit Platz 10 ihren Erwartungen meilenweit hinterher.,

Bayer Leverkusen: Herrlich vor dem Aus - Bosz angeblich im Anflug

Wie die Bild berichtet, sei die Entlassung von Trainer Heiko Herrlich ungeachtet des Ausgangs des letzten Spiels des Jahres gegen Hertha BSC (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) praktisch beschlossene Sache.

Demnach sei sich Bayer mit dem ehemaligen Dortmunder Coach Peter Bosz bereits über die finanziellen Modalitäten einig, es seien nur noch Details zu klären.