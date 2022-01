Bayer Leverkusen - Union Berlin heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Zu Beginn der Rückrunde spielt am 18. Spieltag Bayer Leverkusen zuhause gegen Union Berlin. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

In der Hinrunde haben sich beide Teams eine gute Ausgangslage in der Tabelle erspielt. Vor diesem Spieltag ist Union Berlin nur zwei Punkte vom Drittplatzierten Freiburg entfernt. Auch Leverkusen kämpft ganz oben mit.

Die letzten beiden Partien zwischen den beiden Mannschaften gingen jeweils 1:1 aus. Werden wir heute mehr Tore und einen Sieger der Partie sehen? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live: Die Faktenlage

Wettbewerb: Bundesliga | 18. Spieltag | Saison 21/22

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin (LIVE-TICKER) Datum: Samstag, 08. Januar 2022 ( live bei Sky Ticket )

Samstag, 08. Januar 2022 ( ) Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wer gestern bereits den Rückrundenauftakt verfolgt hat, konnte die Partie zwischen den Bayern und Gladbach live auf Sat1 im Free-TV sehen. Leider hat sich der Privatsender jedoch nur die Rechte an ausgewählten Spielen der Bundesliga sichern dürfen und zeigt somit die heutige Partie nicht. Die Rechtelage zur Übertragung der Bundesliga verteilt sich in dieser Saison auf die beiden Sender DAZN und Sky.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin wird demzufolge heute nicht im Free-TV ausgestrahlt!

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga am Samstag?

Doch wie genau ist die Bundesliga unter den Sportgiganten Sky und DAZN aufgeteilt? Die Antwort auf diese Frage ist simpel: DAZN überträgt alle Partien, die am Freitag und Sonntag über die Bühne gehen und Sky konnte sich die restlichen Spiele sichern.

Das bedeutet, Sky überträgt heute Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live und exklusiv.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im STREAM: So seht Ihr die Bundesliga mit Sky Go und Sky Ticket im Internet

Natürlich ist nicht jeder Leser des Artikels Sky-Kunde oder möchte es werden. Auch für diesen Fall hat der Bezahlsender vorgesorgt: Wenn Ihr Euch nicht lange binden möchtet, oder nur ausgewählte Inhalte des Senders sehen möchtet, dann ist Sky Ticket eine gute Lösung. Der hauseigene Streamingdienst kann in der Monatsmitgliedschaft (29,99€/Monat) jederzeit gekündigt werden und ist auf zahlreichen Devices verfügbar. Konträr zur flexiblen Monatsoption, bietet Euch das Jahresticket (12 Monate 24,99€/Monat, danach 29,99€/Monat) etwas günstigere Konditionen, jedoch auch eine längere Laufzeit.

Die zweite Variante, Sky im Internet-STREAM abzurufen, hört auf den Namen Sky Go.

Sky Go ist für alle Bestandskunden interessant, da der Streamingdienst bereits in der Mitgliedschaft inbegriffen ist und somit keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Ihr könnt die Sky Go App auf Euren Handys, Desktops oder Tablets verwenden und alle LIVE- und on-demand-Inhalte des Pay-TV-Sender stehen Euch zum Streaming bereit.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin im LIVE-STREAM auf Sky Ticket & Sky Go: Die wichtigsten Links

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Welche Spieler schicken heute beide Trainer von Beginn an in die Partie? An dieser Stelle erfahrt Ihr es - rund eine Stunde vor Anpfiff.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Auch LIVE-TICKER-Fans werden heute voll auf Ihre Kosten kommen! GOAL stellt Euch diesen kostenlos zur Verfügung und liefert Euch nahezu in Echtzeit Infos zu den wichtigsten Szenen des Spiels.

