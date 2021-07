Bayer Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: TV und LIVE-STREAM Übertragung des Testspiels

Das erste Testspiel der Saison für Bayer 04 steht an. Es geht gegen Wehen Wiesbaden. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend um 18:00 Uhr treffen Bayer 04 Leverkusen und der SV Wehen Wiesbaden am Kurtekotten Leistungszentrum in Leverkusen aufeinander.

Die Begegnung markiert dabei das erste Vorbereitungsspiel für Bayer, das genau in einem Monat in die neue Bundesligasaison startet. Gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden dürfte man heute also im Normalfall nichts anbrennen lassen, aber unterschätzen sollte man die Hessen deswegen trotzdem nicht.

Wehen Wiesbaden bekommen es in der ersten Runde des DFB-Pokals gleich mit dem BVB zu tun, und wird deshalb sicherlich auch schon das heutige Spiel gegen einen Bundesligisten als Gradmesser für den Pokalkracher sehen.

Goal zeigt, ob und wie ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Bayer 04 Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Bayer 04 Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anpfiff 14. Juli, 18:00 Uhr Spielort Leistungszentrum Kurtekotten (Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Die gute Nachricht gleich einmal vorneweg, das Testspiel zwischen Leverkusen und Wiesbaden ist frei empfangbar im deutschen Free-TV zu sehen. Der Sender Sport1 zeigt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt dabei fünf Minuten vorher um 17:55 Uhr.

Sport1 hat sich dabei die Übertragungsrechte für einige Testspiele der deutschen Top-Teams gesichert. Auch einige Vorbereitungsspiele von Borussia Dortmund oder dem VfB Stuttgart könnt ihr dort sehen.

Bayern 04 Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Wer das Spiel nicht im Free-TV verfolgen möchte, oder über gar keinen Fernsehanschluss mehr verfügt, der kann die Partie natürlich auch im LIVE-STREAM von Sport1 sehen. Zu diesem gelangt ihr über die Website von Sport1 oder ihr klickt einfach auf diesen Link.

Auch hier ertönt der Anpfiff natürlich pünktlich um 18:00 Uhr am Kurtekotten Leistungszentrum in Leverkusen. Das gehört übrigens zum Trainingsgelände von Bayer 04 und ist nicht mit der eigentlichen Heimstätte von Leverkusen, der BayArena, zu verwechseln.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen: Bayer zeigt das Spiel auf seinem offiziellen YouTube-Kanal.

ℹ️ Aus organisatorischen Gründen findet der Test gegen @SVWW_official am Mittwoch ohne Zuschauer am Kurtekotten statt – ab 18 Uhr könnt ihr auf YouTube live dabei sein.



Für die Duelle gegen @fcutrecht und @RCCelta ist eine Rückkehr der Fans möglich.👇https://t.co/AHR3V9jRMe — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 12, 2021

Bayer 04 Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden: Was steht in der Vorbereitung für die Mannschaften noch auf dem Programm?

Nach dem Spiel gegen Wiesbaden trifft Leverkusen im Zuge der Vorbereitung noch auf den SC Freiburg, sowie das niederländische Team vom FC Utrecht und den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Wiesbaden hingegen startet schon am 26. Juli in die neue Saison der 3. Liga und muss am ersten Spieltag gleich gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg ran.

Wie schon beschrieben trifft der SWW dann am ersten Pokalspieltag auf den BVB, Leverkusen bekommt es derweilen mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig zu tun. In der Bundesliga muss Bayer 04 am 14. August übrigens als erstes gegen Union Berlin ran.