Bayer Leverkusen vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Am 33. Spieltag der Bundesliga muss Schalke nach Leverkusen. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie in TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am 33. Spieltag der treffen an diesem Wochenende und der aufeinander. Anstoß der Partie ist wie bei fast allen Partien im deutschen Oberhaus an diesem Wochenende am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Hausherren gehen nach dem 6:1 gegen Frankfurt mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen. Zudem braucht Leverkusen im Rennen um die jeden Punkt, um nach dem Erfolg im direkten Duell noch an der Eintracht vorbeizuziehen.

Doch nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg und dem damit gesicherten Klassenerhalt können auch die Gäste befreit aufspielen. Die letzte Begegnung in der Bundesliga entschied Leverkusen im Dezember mit 2:1 für sich.

Bayer Leverkusen empfängt den FC Schalke 04: Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04: Der 33. Spieltag der Bundesliga

Duell Bayer Leverkusen - Schalke 04 Datum Samstag, 11. Mai 2019 | 15.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen ( ) Zuschauer 30.210 Plätze

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute live im TV sehen

In Deutschland besitzen weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender die Rechte an der Bundesliga, daher wird auch Leverkusen gegen Schalke heute nicht im Free-TV übertragen.

Um dennoch live dabei zu sein, wenn die beiden Bundesligisten um drei Punkte kämpfen, müsst Ihr somit auf andere Anbieter zugreifen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute im TV bei Sky sehen

Nur Sky darf samstags die Spiele der Bundesliga im TV zeigen. Das bedeutet, dass auch Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 nur bei dem Pay-TV-Anbieter übertragen wird.

Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD wird die Begegnung gezeigt. Die Vorberichte beginnen aber bereits um 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD, um 15.10 Uhr schaltet Sky nach Leverkusen.

Um die Partie verfolgen zu können, müsst Ihr das Bundesliga-Paket buchen. Genauere Infos und Preise zu den einzelnen Sky-Abonnements erhaltet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM schauen

Zudem könnt Ihr Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 auch im LIVE-STREAM schauen. Seinen Kunden bietet Sky dafür zwei Möglichkeiten.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Mit der Online-Plattform Sky Go könnt Ihr in voller Länge live dabei sein, wenn die Partie zwischen B04 und S04 um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Die Übertragung ist dabei identisch mit dem regulären TV-Programm von Sky.

Um das Portal nutzen zu können, müsst Ihr allerdings ein Sky-Abo besitzen. Mit Euren Zugangsdaten für den Pay-TV-Sender und dem zugehörigen PIN könnt Ihr Euch bei Sky Go einloggen und alle Bundesliga-Spiele am Samstag live schauen.

Zudem könnt Ihr Leverkusen gegen Schalke auch mit Sky Ticket im LIVE-STREAM verfolgen. Hier ist die Übertragung ebenso die gleiche wie im regulären TV und beginnt daher ebenfalls um 15.10 Uhr.

Die Highlights von Bayer Leverkusen vs. Schalke 04 bei DAZN sehen

Habt Ihr Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 im TV und im LIVE-STREAM verpasst, könnt Ihr bei DAZN dennoch die Highlights der Begegnung schauen. Am Samstag wird dies gegen 18 Uhr möglich sein.

Aber das ist noch nicht alles: Bei dem Streamingdienst könnt Ihr neben den Bundesliga-Highlights auch die Spiele der Premier League, , und im LIVE-STREAM sehen.

Zudem gehören seit dieser Saison auch die Duelle der Champions League und sowie viele Box-, Darts- und UFC-Events zum festen Programm von DAZN.

Mit einem Gratismonat könnt Ihr das Angebot des Streaming-Anbieters zunächst testen. Danach zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und könnt kündigen, wann immer Ihr das möchtet.

Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer stets aktuellen Übersicht.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER verfolgen

Doch auch wenn Ihr unterwegs seid, müsst Ihr nicht auf die Bundesliga-Begegnung zwischen Leverkusen und Schalke verzichten.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr live dabei, wenn die beiden Vereine um den Sieg kämpfen, und verpasst keine Minute des Aufeinandertreffens.

Und das Beste? Das Angebot, das zudem auch eine Ergänzung zur normalen TV-Übertragung ist, ist für Euch natürlich kostenlos.

Bayer Leverkusen vs. Schalke 04: Die Aufstellungen

