Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga am Sonntag

In der Bundesliga ist der SC Freiburg am Sonntag bei Bayer Leverkusen gefordert. Goal sagt Euch, wo die Begegnung im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Nach zuletzt zwei sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge und dem Ausscheiden in der Europa League gegen die Young Boys Bern befindet sich Bayer Leverkusen in einer kleinen Krise. Daraus möchte sich die Werkself am Sonntag mit einem Erfolgserlebnis gegen den SC Freiburg (18 Uhr im LIVE-TICKER) befreien.

In der Europa League musste sich Bayer Leverkusen am Donnerstag mit 0:2 geschlagen geben. Durch das 3:4 vor einer Woche war das Achtelfinale für die Werkself deshalb nicht mehr zu erreichen. Auch in der Bundesliga hat es zuletzt nur für zwei Unentschieden gegen den FC Augsburg und Mainz 05 gereicht.

Auch der SC Freiburg erlebte in den letzten Spielen eine Achterbahn der Gefühle: Nach der 0:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg folgte ein überraschender Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1), ein 0:0 gegen Werder Bremen sowie eine 0:1-Niederlage gegen Union Berlin. Folgen gegen die Werkself die nächsten drei Punkte?

Ein strauchelndes Bayer Leverkusen möchte gegen den SC Freiburg in die Spur finden: Ihr möchtet wissen, welchen Sender Ihr heute einschalten müsst, um die Begegnung live sehen zu können? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM.

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung Bayer Leverkusen - SC Freiburg Anstoß Sonntag, 28. Februar | 18 Uhr Stadion BayArena, Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 23. Spieltag

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Bundesliga heute live im TV sehen - geht das?

In Anbetracht der vielen TV- und Streaminganbieter, die seit einigen Jahren den deutschen Fernsehmarkt überfluten, ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten, wo die Spiele der Bundesliga übertragen werden. Auch am Sonntag stellen sich daher viele Menschen die Frage, wo die Begegnung zwischen Leverkusen und Freiburg im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Sky zeigt / überträgt Leverkusen gegen Freiburg live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte für die Samstags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert - und wird daher auch besagtes Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg live übertragen. Bereits um 17.30 Uhr begrüßt Euch Moderatorin Jessica Libbertz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu den Vorberichten.

Nachdem Ihr von Libbertz und Experte Dennis Aogo mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung versorgt wurdet, übernimmt wenige Minuten vor dem Anstoß Kommentator Tom Bayer am Mikrofon. Er wird Euch sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM durch die kompletten 90 Minuten begleiten und für Euch aus dem Stadion berichten.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr zunächst allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Dieses kostet derzeit 25 Euro monatlich, wenn Ihr Euch nur für das Bundesliga-Paket entscheidet. Wenn Ihr zusätzlich auch das Sport-Paket bucht, verringert sich der monatliche Preis für beide Pakete auf 30 Euro.

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Alles zur Übertragung der Bundesliga im LIVE-STREAM

Wie bereits angedeutet, wird Sky die Übertragung von Leverkusen gegen Freiburg sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM zur Verfügung stellen. Um die Bundesliga streamen zu können, müsst Ihr Euch für einen der beiden Streamingdienste Sky Go oder Sky Ticket entscheiden. Diese unterscheiden sich zwar im Preis, nicht jedoch in den gelieferten Inhalten.

Sky Go richtet sich insbesondere an diejenigen, die bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben, die Bundesliga aber auch unterwegs schauen möchten. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch bei Sky Go einloggen könnt. Das zusätzliche Streamingangebot von Sky ist in diesem Falle für Euch kostenlos.

Solltet Ihr bislang kein Sky-Kunde sein und auch kein langfristiges Abonnement abschließen wollen, lohnt sich ein Blick auf Sky Ticket. Damit könnt Ihr die Bundesliga ebenfalls streamen, müsst Euch jedoch nicht für ein Jahr an Sky binden. Stattdessen könnt Ihr das Supersport-Ticket auch nur für einen Monat buchen und zahlt dafür einmalig 29,99 Euro an Sky.

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN sehen

Doch Sky ist nicht der einige Sender, der über die TV-Rechte für die Bundesliga verfügt, denn auch der Streamingdienst DAZN darf die Spiele auf seiner Plattform zeigen. So laufen die Freitags- und Montagsspiele ausschließlich auf DAZN, zudem gibt es dort auch die Highlights von allen anderen Begegnungen zu sehen.

Solltet Ihr bereits zu den DAZN-Kunden gehören, sind die Bundesliga-Highlights automatisch in Eurem Abonnement enthalten. Ansonsten könnt Ihr Euch auf der DAZN-Webseite einen Gratismonat sichern und die besten Szenen von Leverkusen gegen Freiburg damit kostenlos erleben.

Hat Euch der Probemonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr verlängern. Dadurch erlebt Ihr nicht nur die Bundesliga, sondern auch die Champions League und Europa League sowie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 live im TV und im LIVE-STREAM.

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt am Sonntag keinen Fernseher in Reichweite, möchtet aber dennoch nicht auf Bundesliga-Fußball verzichten? Goal wird das gesamte Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg im LIVE-TICKER begleiten. Und das Beste? Das Angebot ist wie alle Inhalte auf unserer Seite für Euch kostenlos.

Schon um 17.30 Uhr beginnen wir, Euch auf die Begegnung einzustimmen. Mit spannenden Vorberichten und interessanten Statistiken kann unser LIVE-TICKER deshalb auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein. Sobald der Ball in Leverkusen rollt, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen.

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein!

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht