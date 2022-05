Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am heutigen Samstagnachmittag (14. Mai 2022) empfängt Bayer Leverkusen zuhause den SC Freiburg. Die Bundesligapartie wird um 15.30 Uhr in der Bay-Arena in Leverkusen angepfiffen.

Leverkusen hat sich bereits den dritten Tabellenplatz gesichert und spielt somit nächstes Jahr auf alle Fälle in der Champions League. Freiburg hingegen muss gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Leipzig hoffen, um sich noch Chancen auf die CL-Qualifikation ausrechnen zu können. Welches Team die Saison schließlich auf welchem Platz beendet, erfahren wir dann ab heute Nachmittag.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. Mai - 15.30 Uhr Spielort Bay-Arena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragung im TV

Für die Begegnung zwischen Leverkusen und Freiburg gibt es zwar eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV bei Sky. Das bedeutet, umsonst zusehen könnt Ihr leider nicht, eine Übertragung im klassischen Free-TV ist nicht vorhanden.

Bei Sky könnt Ihr jetzt aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch dann unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Erst wenn Ihr ein solches Paket als kostenpflichtiges Abo gebucht habt, könnt Ihr bei Sky zusehen. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Habt Ihr dann ein Abonnement abgeschlossen, seht Ihr bei Sky Sport 6 die ganzen 90 Minuten der Partie live. Alle, die lieber die Konferenz mit den anderen Spielen sehen möchten, sind bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben. Am letzten Spieltag finden alle Spiele gleichzeitig statt, damit keine Absprachen zwischen Teams möglich sind.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Leverkusen vs. Freiburg im STREAM zu sehen. Auch dabei müsst Ihr aber auf Sky zurückgreifen.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Wenn Ihr bereits Kunde bei Sky seid, könnt Ihr Euch einfach die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden.

Danach könnt Ihr ganz bequem das von Euch gebuchte Paket dort im LIVE-STREAM sehen. Neben einem gültigen Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal live bei Sky im STREAM sehen.

Nach den 30 Tage verfällt euer Zugangsrecht aber auch wieder, und für den nächsten Monat müsstet Ihr Euch ein neues Ticket holen, außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo des Supersport-Tickets.

Mehr Infos dazu gibt es noch einmal hier.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.