Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. Lokomotive Moskau heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Die Champions League fängt an! Wir zeigen Euch, wer das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotiv Moskau live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Es geht endlich los! Die fängt wieder an, mit dabei ist dieses Jahr . Nach drei Jahren Abstinenz ist man am Rhein wieder heiß auf europäischen Spitzenfußball. Los in die neue Champions-League-Saison geht es für die Werkself gegen . Anpfiff in der BayArena ist heute um 21 Uhr.

Mit Lokomotive Moskau bekommt es Leverkusen heute mit dem vermeintlich einfachsten Gegner der Gruppe D zu tun - schließlich warten ja auch noch und auf Kai Havertz, Lukas Hradecky und Co.

Trotzdem ist ein Sieg gegen den Tabellenzweiten der vergangenen Saison keine Selbstverständlichkeit: Unter anderem spielen Joao Mario, Grzegorz Krychowiak und die Miranchuck-Zwillinge im prominent besetzten Mittelfeld der russischen Hauptstädter.

Auch ehemalige Bekannte aus der sind im Team von Trainer Yuri Semin zu finden: Mit Jefferson Farfan und Benedikt Höwedes spielen gleich zwei Ex-Schalker beim dreifachen Meister Russlands.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Champions-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald diese veröffentlicht wurden.

Bayer Leverkusen vs. Lokomotive Moskau: Die Daten zum Champions-League-Spiel

Duell Bayer Leverkusen vs. Lokomotive Moskau Datum Mittwoch, 18. September 2019 | 21 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Zuschauer 30.210 Plätze

Bayer 04 Leverkusen gegen Lokomotive Moskau: Läuft der erste Spieltag der Champions League heute live im TV?

Für alle Fußball-Fans, die sich auf einen hochklassigen Kick im Free-TV gefreut haben, gibt es zuerst einmal die enttäuschende Nachricht: Das Spiel wird nicht im Free-TV oder Pay-TV laufen. Allerdings heißt das nicht, dass ihr das Spiel nicht auf eurem Fernseher verfolgen könnt!

Die Rechte für die Übertragung der Champions-League-Partie hält nämlich der Streaming-Dienst DAZN. Das Ismaninger Unternehmen überträgt in diesem Jahr 84 der 96 Gruppenspiele der Champions League - unter anderem das Spiel zwischen Leverkusen und Moskau.

Wollt ihr also das Spiel zwischen der Werkself und den russischen Hauptstädtern live im Fernsehen sehen, braucht ihr nur die DAZN-App auf eurem Smart-TV und ein Abonnement bei DAZN. Wie ihr dieses kostenlos abschließt, erklären wir Euch im folgenden Abschnitt.

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Mit DAZN könnt ihr nicht nur die Champions-League-Begegnung zwischen Leverkusen und Lokomotive Moskau anschauen, auch Bundesliga, , oder werden dort live und in voller Länge übertragen. Hier haben wir die wichtigsten Fußball-Begegnungen der nächsten Zeit für euch aufgelistet.

Dabei hat das Streamingprogramm nicht nur Fußball im Angebot: Ob NBA, NFL, Tennis, Boxen, Motorsport - kaum ein prominenter Wettbewerb ist nicht bei DAZN vertreten.

DAZN ist dabei nicht nur für euren Smart-TV bestimmt. Ihr könnt die Übertragungen auch per Handy, Tablet, PC oder Spielekonsole (Playstation) verfolgen. Auch der Amazon Fire TV Stick ist mit DAZN kombinierbar. Alles, was ihr braucht, ist die kostenlose App und ein gültiges Abo.

So könnt ihr DAZN kostenlos nutzen

Das Abonnement kostet 11,99 Euro pro Monat, wobei ihr monatlich kündigen könnt. Es gibt allerdings zwei Möglichkeiten, diesen Tarif zu umgehen: Zum einen könnt ihr eure Bezahlmethode auf "jährlich" umstellen, sodass ihr im Jahr 120 Euro bezahlt. So bezahlt ihr durchschnittlich im Monat nur 10 Euro und spart über das Jahr hinweg fast 24 Euro. Bezahlen könnt ihr das Abo übrigens auch per PayPal.

Die andere Möglichkeit ist, den kostenlosen Gratismonat von DAZN zu nutzen. Diesen könnt ihr, sofern Ihr ihn zuvor noch nie benutzt habt, ganz einfach abschließen. Mit dem Gratismonat seht ihr das gesamte DAZN-Programm und bezahlt keinen Cent.

Bayer 04 Leverkusen gegen Lokomotive Moskau in der Konferenz verfolgen

Alternativ könnt ihr das Spiel auch beim Pay-TV-Sender Sky schauen - allerdings nur teilweise: Der Sportsender überträgt nämlich die Konferenz aller Partien am Mittwochabend, einschließlich Leverkusen gegen Moskau.

Sky ist allerdings bezahlpflichtig. Der Sender hält die exklusiven Übertragungsrechte an zwölf Champions-League-Gruppenspielen, alle anderen Rechte liegen bei DAZN.

Bayer 04 Leverkusen gegen Lokomotive Moskau: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt heute Abend keine Zeit, seid unterwegs oder könnt aus anderen Gründen das Spiel nicht streamen? Kein Problem: Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr immer bestens informiert und bekommt mit, wie Leverkusen in die Champions-League-Saison startet.

Alle wichtigen Szenen werden dort geschildert und mit interessanten Statistiken aufbereitet. Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist für Euch kostenlos. Einfach auf diesen Link klicken und das Spiel verfolgen.

Bayer 04 Leverkusen gegen Lokomotive Moskau: Die Aufstellungen

Hier werden kurz vor Anpfiff die Aufstellungen veröffentlicht. Dann könnt ihr sehen, wie Peter Bosz und Bayer Leverkusen die Aufgabe gegen Farfan, Höwedes und Co. angehen wollen.