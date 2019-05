Bayer Leverkusen droht Ausverkauf: Kai Havertz, Charles Aranguiz, Julian Brandt und Jonathan Tah im Fokus?

Beim Verpassen der Champions League droht Leverkusen ein Ausverkauf. Vier Stars sollen ihre Zukunft wohl an das Erreichen der Königsklasse knüpfen.

droht bei Verpassen der angeblich ein regelrechter Ausverkauf. Kai Havertz und Jonathan Tah sollen ihre Zukunft ebenso an die Qualifikation für die Königsklasse knüpfen wie Julian Brandt. Mittelfeldspieler Charles Aranguiz will den Klub angeblich in jedem Fall verlassen.

Wie die Sport Bild berichtet, wollen Havertz und sein Berater bald mit Sportchef Rudi Völler über einen möglichen Wechsel im Sommer sprechen. Entscheidend könnte dabei der Faktor Champions League sein. Dort will Havertz wohl unbedingt spielen.

Der 19-Jährige gilt als enormes Talent, ein Verkauf würde Leverkusen eine entsprechende Ablöse einbringen. Der FC Bayern, Barcelona und sollen Interesse zeigen. Aktuell steht er aber bis 2022 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist nicht bekannt, ein Verkauf nicht geplant.

Leverkusen: Auch Julian Brandt und Jonathan Tah vor Transfer?

Zumal bei Nicht-Erreichen der Champions League auch Tah zum Fragezeichen werden würde. Dem Bericht zufolge ist der 23-Jährige ein Thema bei . Dort könnte der Nationalspieler Diego Godin ersetzen.

Zuvor hatte bereits Julian Brandt angeführt, dass die Königsklasse entscheidend für seine Zukunft sei. Er macht kein Geheimnis daraus, seine Optionen im Sommer zu sondieren. Brandt hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Höhe von rund 24 Millionen Euro.

Charles Aranguiz will wohl wechseln - kommt Aleksandar Mitrovic?

Unabhängig vom Erreichen der Champions League hat Aranguiz angeblich einen Wechsel im Sinn. Der 30-Jährige strebe aus privaten Gründen eine Rückkehr nach Südamerika an. Sein Vertrag läuft noch bis 2020, unter Trainer Peter Bosz war er zuletzt unumstritten.

Als Neuzugang wurde immerhin schon Kerim Demirbay (TSG ) vermeldet. Laut Sport Bild könnte auch Aleksandar Mitrovic kommen. Der 24-jährige Stürmer vom würde wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten.