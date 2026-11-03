Bayer Leverkusen gegen Marseille: Vorschau auf die UEFA Europa League: Die Werkself empfängt das verzweifelte Marseille

Bayer Leverkusen gegen Marseille: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 BayArena

Die Werkself empfängt Marseille, das dringend Punkte braucht

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Bayer Leverkusen empfängt Marseille in der UEFA Europa League in der BayArena in Leverkusen. Nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler und europäischer Ebene will sich die Mannschaft von Carles Martinez in der Gruppe behaupten.

Leverkusen steht vor dieser Partie unter Druck. Zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge gegen Hoffenheim und den VfB Stuttgart haben den zunächst vielversprechenden Saisonstart getrübt. Nun braucht Carles Martinez eine Reaktion auf europäischer Bühne.

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Das von Bruno Genesio trainierte Marseille reist in besserer Form nach Deutschland. Drei Siege in den letzten fünf Spielen in der Ligue 1 und der Europa League deuten darauf hin, dass die Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt ihren Rhythmus findet.

Auch die Tabelle der Europa League verleiht dieser Partie Bedeutung. Leverkusen liegt auf Platz zwei, Marseille auf Platz 34. Die französische Mannschaft muss also noch einiges beweisen, wenn sie im Rennen um die K.-o.-Runde bleiben will.

Beiden Mannschaften ist klar, was auf dem Spiel steht. Ein Sieg würde Leverkusens Position im oberen Tabellenbereich festigen. Für Marseille wäre ein Erfolg in Deutschland ein wichtiger Schritt, um die eigene Europapokal-Saison noch zum Guten zu wenden.

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