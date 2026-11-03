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Bayer Leverkusen gegen Marseille: Vorschau auf die UEFA Europa League: Die Werkself empfängt das verzweifelte Marseille

Bayer Leverkusen - Marseille
Europa League
Bayer Leverkusen
Marseille

Die Werkself ist in Europa bislang ohne Gegentor geblieben, hat aber eine turbulente 2:4-Niederlage gegen Stuttgart in der Bundesliga hinnehmen müssen. Nun empfängt sie das wiedererstarkte Olympique Marseille, das nach einem abgeklärten 2:0-Sieg gegen Toulouse in der Ligue 1 nach Deutschland reist und seine Europapokalsaison unbedingt in Schwung bringen will.

Bayer Leverkusen gegen Marseille: Spieldetails

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Europa League - Spielwoche 4
BayArena

Die Werkself empfängt Marseille, das dringend Punkte braucht

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

Bayer Leverkusen empfängt Marseille in der UEFA Europa League in der BayArena in Leverkusen. Nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler und europäischer Ebene will sich die Mannschaft von Carles Martinez in der Gruppe behaupten.

Leverkusen steht vor dieser Partie unter Druck. Zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge gegen Hoffenheim und den VfB Stuttgart haben den zunächst vielversprechenden Saisonstart getrübt. Nun braucht Carles Martinez eine Reaktion auf europäischer Bühne.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

Das von Bruno Genesio trainierte Marseille reist in besserer Form nach Deutschland. Drei Siege in den letzten fünf Spielen in der Ligue 1 und der Europa League deuten darauf hin, dass die Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt ihren Rhythmus findet.

Auch die Tabelle der Europa League verleiht dieser Partie Bedeutung. Leverkusen liegt auf Platz zwei, Marseille auf Platz 34. Die französische Mannschaft muss also noch einiges beweisen, wenn sie im Rennen um die K.-o.-Runde bleiben will.

Beiden Mannschaften ist klar, was auf dem Spiel steht. Ein Sieg würde Leverkusens Position im oberen Tabellenbereich festigen. Für Marseille wäre ein Erfolg in Deutschland ein wichtiger Schritt, um die eigene Europapokal-Saison noch zum Guten zu wenden.

Personal und Kader

Bayer Leverkusen vs Marseille Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Martinez

Form

B04

B04 - Form

SCF
S2-1
OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OM

OM - Form

OLY
N0-1
SCO
S2-5
SGR
N1-0
LEH
S4-3
TFC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenMarseille
1
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
3
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
5
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
330041+39
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
13
RennesRennesREN
312043+15
U
S
U
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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