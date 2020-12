Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles rund um die Bundesliga

Topspiel in der Bundesliga: Bayer Leverkusen trifft auf den amtierenden Meister, FC Bayern München. Goal fasst alles rund um das Spiel zusammen.

Showdown in der : Im Topspiel am Samstagabend empfängt den . Anstoß ist heute um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Erster gegen Zweiter, zweitbeste Verteidigung gegen besten Angriff: Innerhalb der Bundesliga ist dieses Duell eins der Superlative. Bayer Leverkusen ist die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat.

Bis zum letzten Spieltag musste sich Bayer diesen Fakt mit dem teilen, allerdings wurden die Wölfe mit einer 1:2-Niederlage nach Hause geschickt - ausgerechnet von den Bayern, die nun auch Leverkusens Ungeschlagen-Serie beenden wollen.

Mehr Teams

Bei Bayer läuft es im Moment berauschend gut: Von den letzten acht Spielen wurden sieben gewonnen, nur das Unentschieden der Hertha passt nicht ins Schema. Anders beim FC Bayern München: In den letzten zwei Wochen stehen neben dem Sieg gegen Wolfsburg auch zwei Schönheitsflecken im Kalender (1:1 gegen , 3:3 gegen ).

Bleibt Leverkusen ungeschlagen oder holen sich die Bayern die Tabellenspitze wieder? Goal fasst alles rund um die Begegnung der Bundesliga zusammen.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München: Das Topspiel der Bundesliga heute in der Übersicht

Begegnung Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München Wettbewerb 13. Spieltag | Bundesliga Datum Samstag, 19. Dezember | 18.30 Uhr Ort BayArena | Leverkusen Zuschauer Keine

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Heute die Bundesliga LIVE im TV verfolgen

Eins gegen Zwei, es könnte ein wegweisendes Spiel für den Verlauf der Saison werden. Viele Fans der Bundesliga wollen sich das nicht entgehen lassen und werden heute das Spiel LIVE verfolgen wollen. Aber wird die Bundesliga überhaupt im TV übertragen?

Beruhigende Nachrichten für alle Anhänger*innen: Ja, die Begegnung wird im Fernsehen laufen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte gesichert und wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen.

Pay-TV ja, Free-TV nein: Die Bundesliga heute LIVE im TV

Im Free-TV wird die Begegnung heute leider nicht übertragen. Das liegt daran, dass nur Sky sich die Rechte an der Übertragung der Bundesligabegegnung gesichert hat - so kann auch kein frei empfangbarer Fernsehsender oder Streamingdienst das deutsche Oberhaus heute LIVE übertragen.

Allerdings ist ja bereits Grund zur Freude, dass das Spiel überhaupt übertragen wird. Da Sky ein Pay-TV-Sender ist muss man dafür bezahlen, eine Übersicht zu den Angeboten, Preisen und Paketen von Sky findet ihr auf der Website von Sky.

hello once again we are greeting you from the top of the table — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 17, 2020

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: So läuft die Sky-Übertragung der Bundesliga heute live ab

Sendung : tipico Topspiel der Woche

: tipico Topspiel der Woche Beginn der Übertragung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD

Teaser : Liga-Kracher kurz vor den Feiertagen: Leverkusen schickt sich an, die Bayern im Meisterrennen herauszufordern. Kann die "Werkself" den amtierenden Meister bezwingen?

: Liga-Kracher kurz vor den Feiertagen: Leverkusen schickt sich an, die Bayern im Meisterrennen herauszufordern. Kann die "Werkself" den amtierenden Meister bezwingen? Kommentar: Martin Groß.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München bei Bayer 04 Leverkusen: Die Bundesliga wird heute im LIVE-STREAM übertragen

Wie jeder halbwegs moderne Fernsehsender hat auch Sky den Sprung ins Internet geschafft und überträgt sein Programm via LIVE-STREAM. So kann man alles, was im TV übertragen wird, auch via Handy, Tablet oder Browser verfolgen.

Was man dafür benötigt hängt von jedem individuell ab: Sky hat nämlich zwei Methoden ins Leben gerufen - Sky Go und das Sky Ticket. Was die beiden unterscheidet ist in folgender Tabelle zusammengefasst.

Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Keine Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit LogIn-Daten anmelden

LIVE-STREAM auswählen

SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Registrieren und anmelden

LIVE-STREAM auswählen

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die kostenlosen Highlights auf DAZN

Kein Geld oder keine Zeit für die Übertragung von Sky? Verständlich, aber das heißt nicht, dass ihr auf die besten Szenen der Partie verzichten müsst!

Der Streamingdienst DAZN bietet nämlich nicht nur hervorragende LIVE-Events an, sondern zeigt auch die Highlights von Wettbewerben wie der Bundesliga oder der bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Eine Übersicht zum gesamten Programm von DAZN findet ihr hier. DAZN gibt es sogar kostenlos: Mit dem Probemonat könnt ihr einen Monat lang unverbindlich auf das gesamte Angebot zugreifen.

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München: Das Spiel im Goal LIVE-TICKER verfolgen

Sky ist euch zu teuer, aber ihr wollt trotzdem stets genau wissen was abgeht? Dann haben wir für euch ein ziemlich nützliches Hilfsmittel: Der LIVE-TICKER von Goal.

Mit diesem bleibt ihr stets auf der Höhe des Geschehens: Jede Situation wird in Echtzeit beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Zum kostenlosen LIVE-TICKER geht es hier entlang!

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Die Aufstellungen der Bundesliga-Partie

Eine Stunde vor Spiel werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf das Topspiel zwischen der Werkself und dem Rekordmeister vorbereitet zu sein.